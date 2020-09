Mobile World Congress, rinviata la data: si terrà a fine giugno 2021

Inizialmente previsto per marzo, è stato posticipato nel periodo dal 28 giugno al primo luglio 2021. GSMA, l’organizzatore della fiera tech di Barcellona, avrà così più tempo per far fronte alle disposizioni anti-coronavirus

Oggi, mercoledì 23 settembre, GSMA ha annunciato una riprogrammazione del Mobile World Congress 2021, la più grande fiera annuale dell'industria delle telecomunicazioni a livello mondiale. Il MWC 2021 si terrà a Barcellona tra il 28 giugno e il primo luglio 2021. Era inizialmente previsto, come di consueto, la prima settimana di marzo. L’edizione del 2020, invece, era saltata all’ultimo a causa della diffusione del coronavirus.

MWC 2021 spostato all’estate del 2021 C’è sempre il coronavirus tra le cause del rinvio del Mobile World Congress all’estate del 2021. “Questo spostamento – scrive GSMA, l'associazione mondiale degli operatori delle telecomunicazioni che organizza la fiera, nel suo comunicato - ci permette di far fronte a circostanze esterne legate a Covid-19”. Anche se, fa sapere, la componente digitale resterà rilevante per poter sopperire alla “schiacciante” richiesta di presenze che non potrà essere totalmente assorbita per motivi di sicurezza sanitaria. "Con una situazione globale in continua evoluzione – ha dichiarato Mats Granryd, Direttore Generale di GSMA in riferemento alla pandemia da coronavirus - e dopo la consultazione con il nostro consiglio di amministrazione e di appartenenza e dei nostri top espositori, abbiamo preso l'attenta decisione di riprogrammare MWC21 Shanghai nel mese di febbraio, e MWC21 Barcellona nel mese di giugno. La salute e la sicurezza dei nostri espositori, dei partecipanti, del personale e della gente di Barcellona sono di fondamentale importanza".

