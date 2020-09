La Milano Fashion Week 2020 sfila su TikTok

Dalle dirette streaming agli hashtag dedicati per far vivere il “front row”, il social ha in programma una lunga serie di appuntamenti per coinvolgere gli utenti in questa settimana della moda “ibrida”, che vede alternarsi sfilate sulle passerelle fisiche ed eventi all digital

TikTok arriva da protagonista alla fashion week di Milano, in corso dal 22 al 28 settembre in versione Phygital. Dalle dirette streaming agli hashtag dedicati per far vivere il “front row”, il social amato soprattutto dai giovani ha in programma una lunga serie di appuntamenti per coinvolgere gli utenti in questa settimana della moda “ibrida”, che vede alternarsi sfilate sulle passerelle fisiche ed eventi all digital. Tra i brand presenti sulla piattaforma e attivi durante la Fashion Week anche su TikTok, troviamo Prada, Zegna, Fendi, Etro, Diesel, Moschino, Dsquared2, Furla, Dolce&Gabbana, Gucci, Armani AX, M Missoni, Moncler e Benetton. “La piattaforma, destinazione sempre più scelta dai fashion e luxury brand per abbracciare un pubblico giovane e dinamico che ha fatto della creatività il linguaggio d’espressione prescelto, dimostra di essere il ponte tra grandi marchi, estimatori ed esperti di moda, ma soprattutto della community che, ogni giorno, esprime le proprie passioni insieme alla sua peculiare e molteplice idee di stile”, spiega l’azienda sul sito ufficiale di TikTok.