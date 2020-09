The Elder Scrolls Online, arriva Markarth: il trailer. VIDEO

Nel corso di un evento in streaming su Twitch, Zenimax Online Studios ha annunciato Markarth, il prossimo DLC di The Elder Scrolls Online. Il contenuto scaricabile rappresenterà la conclusione di “Cuore Oscuro di Skyrim”, l’avventura annuale che ha accompagnato i giocatori dell’MMO per tutto il 2020. Nel corso dello streaming sono stati annunciati anche la quest prologo gratuita e l’evento in-game Lost Treasures of Skyrim.

Il DLC Markarth

Markarth sarà disponibile dal 2 novembre per Pc, Mac e Google Stadia, mentre per il suo arrivo su PlayStation 4 e Xbox One sarà necessario attendere il 10 novembre. All’interno dell’omonima città di Skyrim, situata nella regione del Reach, i giocatori avranno a che fare con nuovi personaggi e vecchie conoscenze, tra cui come Verandis, Sai Sahan e Lyris Titanborn. Inoltre, saranno chiamati a vedersela come un Signore dei Vampiri e il suo antico esercito. Il DLC introdurrà anche l’arena in solitario Vateshran Hollows all’interno di The Elder Scrolls Online, progettata per mettere alla prova le abilità dei giocatori con boss ostici, percorsi sbloccabili multipli e segreti nascosti. I possessori dell’abbonamento ESO Plus potranno mettere le mani su Markarth gratuitamente.

Disponibile la quest prologo Markarth

Già da ora, in The Elders Scrolls Online è possibile partecipare gratuitamente alla quest del prologo di Markarth. Si tratta di una serie di missioni che coinvolgeranno i giocatori in un’avventura strettamente collegata alla storyline principale del nuovo DLC. Per affrontarle è sufficiente accedere al Crown Store, all’interno del gioco, e prendere lo starter della missione.

L’evento in-game “Lost Treasures of Skyrim”

La prossima settimana avrà inizio l’evento in-game Lost Treasures of Skyrim, che porterà i giocatori a sbloccare tre livelli di ricompense collezionabili, che includono nuovi oggetti cosmetici, un animale, una nuova casa e una nuova tipologia di oggetti collezionabili, nota come houseguests. Per sbloccare questi premi, i giocatori dovranno recuperare i tesori perduti di Tamriel utilizzando il Sistema delle Antichità.