Sony: “Un Game Pass per PlayStation 5? Non sarebbe sostenibile”

L’obiettivo dell’azienda giapponese è investire nella realizzazione di giochi sempre più grandi e migliori. Un servizio in abbonamento che consenta di giocare le esclusive fin dal day one non rientra nei suoi progetti

Oltre alle esclusive, anche i servizi offerti da Microsoft e Sony giocheranno un ruolo cruciale nella futura “battaglia” tra Xbox Series X/S e PlayStation 5. Il colosso di Redmond ha da poco potenziato Xbox Game Pass, il suo servizio di gaming in abbonamento, grazie a una partnership con Electronic Arts che darà la possibilità agli iscritti di giocare a titoli come Fifa 21 e Madden NFL 21 (che potranno anche essere provati per 10 ore prima dell’uscita ufficiale). Uno dei principali vantaggi per gli abbonati è la possibilità di mettere le mani fin dal day one alle esclusive che usciranno sulla console next gen di Microsoft. Sony, dal canto suo, ha dichiarato di non essere intenzionata a proporre ai giocatori un’alternativa al Game Pass, in quanto incompatibile con le dimensioni delle produzioni che è intenzionata a portare su PlayStation 5. Sfumano quindi le speranze nate in seguito alla presentazione di PS Plus Collection, la raccolta di titoli PS4 a cui gli abbonati al Plus potranno giocare non appena la nuova console arriverà sul mercato.

