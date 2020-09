Sony presenta Xperia 5 II: specifiche e prezzi in Italia

Il secondo smartphone 5G dell’azienda sarà disponibile in tre diversi colori, nero, blu e grigio, dall’autunno 2020. Ecco nel dettaglio tutte le sue caratteristiche

“Da sempre Sony ha un approccio pionieristico nei campi della tecnologia e della progettazione e la nostra gamma di prodotti è in continua espansione per includere ogni forma di intrattenimento, dalla musica al cinema, fino al gaming e molto altro”, ha dichiarato Mitsuya Kishida, Presidente di Sony Mobile Communications. “Facendo tesoro di questo straordinario background, gli smartphone Xperia sono un concentrato di funzionalità e racchiudono in dispositivi compatti il meglio delle tecnologie Sony, facendosi portavoce della passione che ci guida: superare i confini di ciò che è possibile”.

Basato su un processore Qualcomm Snapdragon 865, il nuovo dispositivo integra molte delle principali caratteristiche di Xperia 1 II, tra cui la tripla fotocamera con ottiche ZEISS, ma anche Photography Pro, Cinematography Pro “powered by CineAlta” per parametri e impostazioni cromatiche simili ai dispositivi professionali e lo schermo 21:9 CinemaWide.

Disponibilità, prezzo e comparto fotografico

Xperia 5 II sarà distribuito con AndroidTM 10 in tre diverse colorazioni, in nero, blu e grigio, dall’autunno 2020. Potrà essere acquistato in Italia ad un prezzo di 899 euro.

Nella Penisola sarà possibile preordinarlo direttamente dall’e-store di Sony, a partire da inizio ottobre.

Tra i punti di forza di Xperia 5 II c’è sicuramente il comparto fotografico. Il nuovo gioiellino di Sony monta una prestante tripla camera posteriore composta tra tre sensori da 12 megapixel con diversa lunghezza focale: 16 mm/24 mm/70 mm. La camera per i selfie, invece, è da 8 megapixel.

Le lenti posteriori offrono funzioni proprie di fotocamere semi professionali, tra cui Real-time Eye AF per persone e animali, per ritratti sempre perfetti, e lo scatto continuo fino a 20 fps con autofocus continuo e calcolo di AF/AE 60 volte al secondo.

Sul fronte video, invece, il nuovo dispositivo della gamma Xperia consente, tramite l'applicazione Cinema Pro (preinstallata), di registrare filmati in slow-motion con qualità 4K HDR e 120 fps. Si tratta di una funzione inedita utile per catturare e riprodurre filmati in slow-motion fino a 5x se registrati a 24 fps, espandendo ulteriormente le possibilità espressive degli utenti.