Unicredit, ancora problemi: app e sito in down anche il 15 settembre

Dopo i disagi di lunedì, poi risolti, i servizi di Home Banking dei clienti Unicredit sono di nuovo bloccati

Dopo i problemi di lunedì 14, anche nella giornata di oggi, martedì 15 settembre, i clienti di Unicredit stanno riscontrando disagi. L’home banking di Unicredit è ancora in tilt e per loro è difficile accedere ai propri conti su sito e app. I pochi che ci riescono, invece, li trovano azzerati. Le segnalazioni – numerose, come si riscontra su Downdetector già prima delle 9 di questa mattina – dei correntisti parlano di impossibilità nell’inviare e ricevere bonifici e nel riccorrere a quasi tutti i servizi digitali. Oltre ai pagamenti effettuati con un Bancomat o una carta di credito legati alla banca.

Blocco dei servizi Unicredit I clienti, chiamando in causa la banca guidata da Jean Pierre Mustier su Twitter, iniziano a preoccuparsi per questo secondo giorno consecutivo di disservizi. Come detto, i problemi riguardano l’utilizzo dell’app e del sito di Unicredit, ma anche l’impossibilità di prelevare agli sportelli automatici. Gli utenti colpiti hanno spiegato che l’accesso all’home banking è stato reso impossibile da un non meglio precisato “errore tecnico” o dal messaggio “si è verificato un errore imprevisto”. I correntisti in mattinata hanno anche preso d’assalto l’assistenza clienti, che è diventata pressoché irraggiungibile.

Unicredit, Milano - ©Getty