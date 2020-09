Unicredit down, app bloccata: impossibile accedere all’Home Banking

Dalle 9:00 di stamattina, lunedì 14 settembre, i clienti di Unicredit non riescono ad accedere ai servizi di home banking del gruppo o effettuare dei pagamenti con un Bancomat o una carta di credito legati alla banca. Come indicano le numerose segnalazioni presenti sul sito downdetector.it , il down del servizio, che dura ormai da alcune ore, sta anche impedendo agli utenti di accedere al proprio conto online e di prelevare dei contanti.

Un problema diffuso

Il principale disagio riscontrato dagli utenti riguarda l’impossibilità di effettuare dei pagamenti online o nei negozi. Basta una semplice occhiata alla mappa presente su downdetector.it per rendersi conto che il problema non dipende da guasti delle singole infrastrutture: le segnalazioni, infatti, provengono da tutta Italia. Sul sito e su Twitter, gli utenti colpiti spiegano che l’accesso all’home banking è reso impossibile da un non meglio precisato “errore tecnico” o dal messaggio “si è verificato un errore imprevisto”. Chi ha provato a pagare in un negozio fisico con un Bancomat o una carta di credito associata a Unicredit si è visto rifiutare la transazione dal sistema e ha dovuto ricorrere a dei metodi di pagamento alternativi.

La risposta di Unicredit

Rispondendo ai tweet di alcuni utenti, Unicredit ha spiegato di essere a conoscenza del problema e di essere al lavoro per risolverlo. Senza scendere troppo nei dettagli, la banca ha parlato di “anomalie e rallentamenti generalizzati in fase di accesso” ai sistemi informatici, che saranno ripristinati con la “massima priorità”. Nel frattempo, gli utenti hanno preso d’assalto l’assistenza clienti, che è diventata pressoché irraggiungibile. In uno degli ultimi tweet, Unicredit ha spiegato di aver ripristinato la regolare operatività dei servizi e ha invitato gli utenti a provare di nuovo ad accedere all’home banking o ad altre funzionalità. Su downdetector.it i problemi risultano risolti per alcuni fruitori, ma ancora presenti per altri.