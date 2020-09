Apple, keynote del 15 settembre: cosa attendersi dall’evento

Pochi giorni fa, l’hashtag #AppleEvent è finito tra le tendenze di Twitter ancor prima che venisse svelata la data del consueto keynote di settembre. Questo evento ha dimostrato che buona parte degli appassionati di tecnologia non vede l’ora di scoprire quali sorprese ha in serbo l’azienda di Cupertino per i prossimi mesi. Alle 19:00 di oggi, martedì 15 settembre, la lunga attesa giungerà al termine. Per forza di cose, il keynote “Time Flies” sarà diverso dal solito: la pandemia di coronavirus ha reso impossibile lo svolgimento delle classiche conferenze in presenza e tra i prodotti presentati potrebbe esserci qualche assente illustre.