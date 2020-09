Apple costruirà due turbine tra le più grandi al mondo in Danimarca

Energia rinnovabile locale per il nuovo data center

Le due turbine costruite a Esbjerg, in Danimarca, da Apple sono alte 200 metri e genereranno 62 GWh ogni anno, una quantità di energia sufficiente ad alimentare circa 20.000 abitazioni. Fungeranno inoltre da sito di test per potenti parchi eolici offshore. Come detto sosterranno il nuovo data center di Viborg, una struttura di oltre 4 mila metri quadrati, supportato da fotovoltaici ed eolici e quindi alimentato al 100% con energia rinnovabile. L’energia in eccesso verrà immessa nella rete elettrica danese. “Per contrastare il cambiamento climatico servono azioni urgenti e una partnership globale, e il data center di Viborg è la dimostrazione che possiamo superare questa sfida generazionale”, è il commento di Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy and Social Initiatives di Apple.

Altri progetti green di Apple

L’azienda americana ha annunciato lo scorso mese il piano per raggiungere la “carbon neutrality”, per riuscire a vedere ogni prodotto nel mondo a impatto zero entro il 2030, ricordando che già tutti gli uffici del mondo sono a zero emissioni. Questo include anche l’obiettivo di portare tutti i fornitori in Europa ad usare esclusivamente energia rinnovabile. In tal senso Apple fa sapere che le aziende del nostro continente che fanno parte della sua filiera stanno stanno lavorando a soluzioni per ottenere energia pulita. Questa settimana si è aggiunto il fornitore tedesco Varta. Fra queste ci sono Henkel e tesa SE, sempre in Germania, DSM Engineering Materials nei Paesi Bassi, STMicroelectronics in Svizzera e Solvay nel Belgio. Rientra nel piano anche la sottoscrizione di un contratto di acquisto di energia eolica da parte di DSM (Paesi Bassi) e le tettoie con pannelli solari realizzate da STMicroelectronics in Marocco.