Pokémon Go: disponibile pacco speciale con 3 biglietti raid da remoto

Niantic, in occasione dell’inizio della seconda settimana di eventi a tema megaevoluzione e sulla scia del successo della prima parte dell’iniziativa, ha deciso di riproporre ai fan di Pokémon Go un’offerta speciale. Come annunciato dalla stessa software house in un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, gli utenti, per un periodo di tempo limitato, hanno la possibilità di acquistare un nuovo pacco speciale con tre biglietti raid da remoto, al costo di una sola Pokémoneta.

Un’offerta davvero conveniente dato che generalmente tre di questi biglietti costano 250 Pokémonete. La promozione sarà attiva fino al 30 settembre 2020 alle ore 22.00.

Requisiti per poter riscattare il pacco speciale

Per poter riscattare il nuovo pacco speciale, acquistabile direttamente dallo store del titolo mobile dedicato ai mostriciattoli in miniatura, è necessario avere almeno 3 biglietti raid da remoto nello zaino. Ogni ticket consente agli utenti di partecipare a un raid o megaraid (anche su invito a distanza) tra tutti quelli disponibili sulla mappa di gioco.

Poterne ottenere 3 al costo di una sola moneta è un’opportunità unica per gli allenatori intenzionati a partecipare ai nuovi Raid a 5 Stelle dedicati al Pokémon leggendario Cresselia, in corso fino al 18 settembre.

Gli eventi a tema megaevoluzione

Oggi, venerdì 11 settembre, su Pokémon Go è iniziata la seconda settimana di eventi a tema megaevoluzione, che lancia una sfida senza precedenti. Se gli allenatori di tutto il mondo riusciranno a vincere almeno 275 milioni di battaglie entro il 17 settembre, Niantic sbloccherà MegaHoundoom.

“Perfezionate le tecniche di lotta dei Pokémon megaevoluti. Partecipate alle sfide in Palestra, alle lotte contro il Team GO Rocket e alle sfide Allenatore (ad esclusione delle sfide della Lega Lotte GO)”, scrivono gli sviluppatori sul sito ufficiale del titolo.

Da martedì 22 settembre 2020 a lunedì 28 settembre 2020, invece, è in programma la terza e ultima settimana dedicata alla megaevoluzione. “Diventate amici dei vostri Pokémon megaevoluti e passateci del tempo insieme. Ricordatevi di scattare foto e di condividerle con noi sui social media utilizzando l'hashtag #GOsnapshot”, spiega Niantic.