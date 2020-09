Facebook Messenger introduce un limite all'inoltro dei messaggi

Per limitare la diffusione delle fake news, anche in vista delle elezioni Usa del 3 novembre, Facebook Messenger ha deciso di introdurre un limite all’inoltro dei messaggi: ogni contenuto potrà essere inviato a un massimo di cinque persone o gruppi alla volta. Si tratta di un limite pressoché identico a quello arrivato su WhatsApp, l’altra applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook, pochi mesi fa. “Limitare l’inoltro dei messaggi è un modo efficacie per rallentare la diffusione dei contenuti falsi o dannosi, che possono causare dei problemi agli utenti”, spiega il colosso di Menlo Park sulla propria Newsroom.

La lotta alla disinformazione

Facebook spiega di ritenere essenziale limitare la circolazione delle fake news nel bel mezzo della pandemia di Covid-19 (segui la DIRETTA di Sky TG24) e con le elezioni negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda ormai alle porte. Per diffondere delle informazioni accurate sull’emergenza sanitaria, il social media ha messo a disposizione degli utenti “L’Hub della community di Messenger sul coronavirus (Covid-19)”, contenente delle indicazioni utili sulle fonti affidabili da consultare e sui modi per evitare le notizie false. Inoltre, l’azienda ha lanciato negli Stati Uniti la piattaforma “Voting Information Center” per aiutare i cittadini a capire come votare e a informarsi in vista della chiamata alle urne.

Gli spot elettorali

In vista delle elezioni Usa 2020, Facebook ha anche annunciato che nella settimana precedente alla chiamata alle urne limiterà gli spot politici sulla piattaforma. “Mark Zuckerberg ha annunciato alcune misure, che stiamo implementando, per garantire l’integrità delle elezioni statunitensi, incoraggiare il voto, mettere in contatto le persone con informazioni autorevoli e ridurre i rischi di confusione post-elettorale”, spiega il colosso di Menlo Park in un comunicato ufficiale. Il social aggiunge che a sette giorni di distanza dalle elezioni non accetterà nuovi annunci politici, ma consentirà comunque agli utenti di vedere quelli presentati nelle settimane precedenti.