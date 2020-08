WhatsApp, la Dark Mode ora disponibile su browser web, PC e Mac

La funzione può essere attivata direttamente dalle impostazioni dell’app. Consente di attivare un tema dalle tonalità scure, adatto per chi vuole affaticare meno la vista quando passa molte ore di fronte al monitor

Disponibile da marzo sui dispositivi Android e iOS, la modalità scura di WhatsApp è da poco arrivata anche su Pc, Mac e browser web. In realtà su queste piattaforme era possibile impostare un tema dalle tonalità meno accese già da qualche mese, ma solo ricorrendo a “trucchetti” e procedure non sempre intuitive. Ora la cosiddetta Dark Mode è ufficialmente disponibile e può essere attivata dalle impostazioni dell’app di messaggistica istantanea. Il suo utilizzo permette di affaticare meno la vista quando si passa molto tempo di fronte al monitor e di ridurre il consumo energetico.

Come attivare la modalità scura su WhatsApp

Caratterizzata da dei toni meno accesi del normale, la modalità scura coinvolge ogni aspetto dell’interfaccia di WhatsApp, dalle chat alle impostazioni. Il colore dominante è il grigio, ma non mancano alcune tracce di verde, colore associato da anni all’app di messaggistica istantanea. Per attivare la Dark Mode è sufficiente seguire alcuni semplici passaggi. Dopo aver aperto WhatsApp bisogna cliccare sul menù presente in alto a sinistra (rappresentato da tre pallini), selezionare impostazioni e poi tema. Nella schermata che si aprirà sarà possibile scegliere se lasciare il classico tema chiaro o impostare quello scuro.

In arrivo una funzione di ricerca avanzata?

Tra le possibili novità in arrivo su WhatsApp ci sarebbe anche una nuova funzione di ricerca avanzata. A indicarlo è il portale Wabetainfo, secondo il quale la feature sarebbe stata da poco rilasciata agli utenti iscritti al programma beta di WhatsApp tramite un aggiornamento lato server. Grazie alla possibilità di selezionare nuovi filtri, lo strumento, disponibile sia nelle chat individuali sia nella schermata principale, amplierebbe gli strumenti offerti dalla funzione di ricerca attuale, permettendo di trovare con facilità contenuti testuali, immagini, video, audio e GIF. “Quando si utilizza la modalità di ricerca avanzata, è possibile cercare con rapidità il tipo di messaggio. Per esempio, è possibile vedere tutte le immagini/GIF condivise nelle chat di gruppo o nelle singole conversazioni”, spiegano gli esperti di Wabetainfo.