WhatsApp sarebbe al lavoro su una funzione di ricerca avanzata

WhatsApp potrebbe presto introdurre un’interessante novità pensata per migliorare la funzione di ricerca attualmente disponibile sulla popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Facebook. Si tratta di una nuova modalità di Ricerca Avanzata, attualmente in fase di test preliminare sull’ultima versione beta dell’app Android. Svelata in anteprima dal portale specializzato Wabetainfo, la nuova funzione è stata rilasciata tramite un aggiornamento lato server ed è attualmente disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti, tra gli iscritti al programma beta di WhatsApp.

La nuova funzione nel dettaglio

Grazie alla possibilità di selezionare nuovi filtri, lo strumento amplia sensibilmente gli strumenti offerti dalla funzione di ricerca attuale. Selezionando l’icona di ricerca e scegliendo la categoria di interesse, gli utenti possono concentrare la ricerca di un contenuto solo sul testo, sulle immagini o su video, audio e GIF. La nuova funzione di Ricerca Avanzata, secondo quanto riporta la fonte, è disponibile sia nelle chat individuali sia nella schermata principale dell’app.

“Quando si utilizza la modalità di ricerca avanzata, è possibile cercare rapidamente il tipo di messaggio. Ad esempio puoi vedere rapidamente tutte le immagini / GIF condivise dalla chat o nelle singole conversazioni”, precisano gli esperti di Wabetainfo.

WhatsApp: le ultime novità

WhatsApp da diversi mesi è al lavoro anche sulla funzione multi-dispositivo, una delle novità più attese dagli utenti, che consentirà di trasferire i dati, la cronologia e i contatti di un account su altri device. Attualmente è in fase di test la possibilità di trasferire i propri dati su 4 dispositivi. Trattandosi di una funzione particolarmente complessa da sviluppare, non sono ancora chiare le tempistiche del suo rilascio: è probabile che gli utenti dovranno pazientare ancora per qualche mese prima di poter trasferire le proprie chat su altri dispositivi. Ma questa non è l’unica novità in fase di sviluppo. Secondo gli esperti di Wabetainfo, WhatsApp sarebbe anche al lavoro sulla sincronizzazione multi-piattaforma delle chat su Android e iOS. Questo nuovo strumento consentirà agli utenti di trasferire le proprie conversazioni da Android a iOS senza dover necessariamente utilizzare degli strumenti di terze parti.