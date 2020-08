Monster Hunter World: Iceborne, il nuovo update introdurrà il Fatalis

The Last Stand permetterà ai giocatori di mettere alla prova le proprie abilità contro il mastodontico drago nero. A far compagnia alla creatura ci sarà anche la versione arci-temprata del Velkhana

Fatalis. Basta pronunciare questo nome per far rabbrividire i fan di Monster Hunter. La creatura a cui è associato è una delle più pericolose mai introdotte da Capcom nella sua saga action RPG e rappresenta una sfida insidiosa anche per i cacciatori più esperti. Nel corso degli anni, la sua presenza nelle missioni più difficili della serie è diventata una costante e ormai i fan sono abituati a trovarselo davanti prima della fine del gioco. Finora in Monster Hunter World: Iceborn non era possibile lottare col mastodontico drago nero, ma il prossimo aggiornamento, in arrivo il primo ottobre, cambierà tutto.

I contenuti dell’aggiornamento

The Last Stand, questo il nome dell’ultimo update previsto per il gioco, introdurrà il Fatalis nel Nuovo Mondo. A fargli compagnia ci sarà anche la versione arci-temprata del Velkhana, il mostro raffigurato sulla copertina di Iceborne. Oltre alle due creature, l’aggiornamento introdurrà tutti gli stili armatura di grado maestro. Infine, Capcom ha annunciato anche un evento a tema Halloween, che si svolgerà a ottobre e porterà con sé una nuova armatura e vari oggetti esclusivi.

Il successo di Monster Hunter World

Monster Hunter World è uno dei giochi di Capcom più popolari di sempre. A dimostrarlo è la classifica che la software house ha stilato alcuni mesi fa, contenente tutti i suoi titoli che nel corso degli anni hanno superato il milione di copie vendute. Monster Hunter World, disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Pc, si trova sul podio con 15,7 milioni di unità vendute (800.000 in più rispetto al 31 dicembre 2019). Anche Iceborne, la sua espansione, è presente nella classifica, con 5,2 milioni di copie. Anche se nella graduatoria non mancano molti giochi provenienti dal glorioso passato di Capcom, in primis Street Fighter II, quasi tutti i titoli presenti nella top 10 sono usciti negli ultimi anni. Si tratta di un segno evidente del buono stato di salute non solo della software house, ma anche del settore videoludico in generale.