Monster Hunter: World è il gioco di Capcom più venduto di sempre

Con 15,7 milioni di copie, l’action RPG disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC guida la classifica dei 90 titoli della software house giapponese che hanno venduto più di un milione di copie nel corso degli anni

Sono oltre 90 i giochi di Capcom che nel corso degli anni hanno superato il traguardo del milione di copie vendute. Basandosi sui dati di vendita disponibili fino al 31 marzo 2020, recentemente la software house nipponica ha inserito questi titoli in una classifica che presenta al suo interno alcune sorprese interessanti. La graduatoria è guidata da Monster Hunter: World, disponibile dal 26 gennaio 2018 per PlayStation 4 e Xbox One e dal 9 agosto 2018 per Pc. Questo capitolo della saga action RPG incentrata sulla caccia ai mostri ha superato ogni aspettativa, portando al successo mondiale un brand che fino a pochi anni fa poteva contare su un seguito enorme solo in Giappone. In totale sono state vendute 15, 7 milioni di copie del gioco a livello globale.

I 7 giochi di Capcom più venduti di sempre

Come accennato, la classifica completa comprende oltre 90 giochi e può essere consultata sul sito ufficiale di Capcom. Di seguito, potete scoprire quali sono i 7 titoli che guidano questa prestigiosa graduatoria. Si tratta per la maggior parte di giochi usciti negli ultimi anni, segno evidente del buono stato di salute del mercato videoludico.

• Monster Hunter World (PlayStation 4, Xbox One e Pc): 15,7 milioni di unità vendute (800.000 in più rispetto al 31 dicembre 2019)

• Resident Evil 7: Biohazard (PlayStation 4, Xbox One e Pc): 7,5 milioni di unità vendute (500.000 in più rispetto al 31 dicembre 2019)

• Resident Evil 2 (PlayStation 4, Xbox One e Pc): 6,6 milioni di unità vendute (800.000 in più rispetto al 31 dicembre 2019)

• Devil May Cry 5 (PlayStation 4, Xbox One e Pc): 3,5 milioni di unità vendute (400.000 in più rispetto al 31 dicembre 2019)

• Street Fighter V (PlayStation 4 e Pc): 4,5 milioni di unità vendute (400.000 in più rispetto al 31 dicembre 2019)

• Monster Hunter World: Iceborn (PlayStation 4 e Xbox One): 5,2 milioni di unità vendute (1,8 milioni in più rispetto al 31 dicembre 2019)

• Dragon’s Dogma: Dark Arisen (PlayStation 4 e Xbox One): 1 milione di copie vendute (new entry)