Fortnite, come eliminare Doctor Doom nella sfida settimanale

Un nuovo aggiornamento, il 14.00, ha dato il via alla Stagione 4 del Capitolo 2 di Fortnite. Il celebre battle royale targato Epic Games vedrà, al centro dei nuovi avvenimenti di gioco, il mondo e gli iconici supereroi della Marvel . Tra i protagonisti ci sarà Thor, col suo leggendario martello, ma poi anche personaggi come Capitan America e Wolverine, tra gli altri. Insieme a loro, sull’isola di Fortnite, sono stati introdotti anche nuovi luoghi disseminati nella mappa. “Lanciati sull’isola per scoprire ambientazioni nuove come il dominio di Doom, il cimitero di Sentinel e molto altro ancora”, hanno spiegato gli sviluppatori, come si legge sul sito ufficiale del gioco . E allora, proprio a riguardo del dominio di Doom, ecco come eliminare Doctor Doom nella consueta sfida settimanale.

La sfida contro Doctor Doom

approfondimento

Fortnite Stagione 4, le novità dopo l’aggiornamento 14.00

Ne parla il portale di settore “Everyeye” che descrive il compito affidato ai giocatori di Fortnite come “piuttosto semplice”, anche in virtù del fatto che si tratta di una sfida non singola ma di gruppo, che può dunque essere portata a termine anche solo da uno dei membri del team di gioco. Ma i consigli arrivano anche da un video postato su YouTube nel canale “Fortnite Events”. Come punto di partenza, ovviamente, occorre recarsi presso il Dominio di Doom, area che equivale a quella che prima era identificata con Parco Pacifico, adesso territorio del super cattivo del mondo Marvel. I giocatori, per completare la sfida, dovranno eliminare per ben tre volte ed in tre partite diverse, proprio Doctor Doom. Una volta atterrati nell’area indicata, dunque, l’obiettivo sarà quello di individuarlo e ucciderlo, senza esclusione di colpi.

Alcune novità in arrivo

Tra le tantissime novità che i fan di Fortnite troveranno in questa nuova stagione del gioco, una arriva dal comparto armi, dove i giocatori potranno provare un nuovo fucile ad energia, un’arma definita “unica nel suo genere” e che potrà fornire vantaggi differenti a seconda di come il giocatore prenderà la mira, arrivata direttamente dalle Stark Industries. Tra i tanti obiettivi di gioco che i player dovranno afforntare nella Stagione 4, anche quello di abbattere i droni da consegna dei rifornimenti che circondano i punti di atterraggio dei Quinjet in giro per la mappa, in modo da ricevere così armi potenti e abilità eroe da sfruttare poi nelle sessioni di gioco del battle royale.