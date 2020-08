BlackBerry è pronta a tornare: nel 2021 usciranno nuovi smartphone 5G

Il marchio BlackBerry si prepara a tornare, per l’ennesima volta. Stavolta sarà OnwardMobility a portare sul mercato i nuovi smartphone dello storico brand, che saranno dotati di tastiera fisica e compatibili con le reti 5G. L’uscita dei nuovi dispositivi è prevista per il 2021. Il contratto che lega BlackBerry a TCL terminerà il 31 agosto e le due aziende hanno già annunciato che la partnership non sarà rinnovata. OnwardMobility ha approfittato dell’occasione per stringere un accordo col noto brand canadese, nel quale è stato inserito anche il produttore cinese FIH Mobile (una filiale di Foxconn)

I nuovi smartphone di BlackBerry

I nuovi smartphone di BlackBerry uniranno all’ormai iconica tastiera “qwerty” delle feature più moderne, come la connettività 5G. Proprio come i dispositivi di TCL, saranno basati sul sistema operativo Android. Il loro arrivo in Europa e in Nord America è atteso per la prima metà del 2021. Peter Franklin, il Ceo di OnwardMobility, ha spiegato che gli smartphone andranno incontro alle esigenze dei professionisti alla ricerca di device 5G sicuri e in grado di stimolare la produttività, senza rinunciare a un’interfaccia intuitiva. “Gli smartphone BlackBerry sono noti per la protezione delle comunicazioni, della privacy e dei dati”, ha aggiunto il numero uno dell’azienda statunitense. Mentre OnwardMobility si occuperà dei piani futuri dello sviluppo del marchio BlackBerry in Nord America, FIH Mobile progetterà e produrrà i dispositivi in Cina.

La fine della collaborazione con TCL

L’accordo con OnwardMobility rappresenta una possibilità di “rinascita” per il marchio BlackBerry, che sembrava destinato a sparire dal mercato una volta conclusa la partnership con TCL Communication. Lo scorso febbraio, l’azienda cinese aveva annunciato che la produzione, la progettazione e la vendita degli smartphone del brand sarebbe terminata dal 31 agosto 2020. Molti hanno interpretato l’annuncio come la fine di un’era, ma il recente accordo con OnwardMobility ha cambiato le carte in tavola, dimostrando che il marchio BlackBerry è destinato a restare sul mercato ancora per alcuni anni.