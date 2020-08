Wiko presenta l'Y81: due giorni di utilizzo con una carica

L'Y81 ha una memoria interna da 32GB espandibile con scheda MicroSD fino a 256 GB e ha la funzionalità di doppia sim, per avere con sé due numeri di telefono attivi contemporaneamente. Il nuovo smartphone della casa di Marsiglia ha uno schermo full-screen da 6,22 pollici che, secondo quanto spiegano i costruttori, "permette di godere di una visualizzazione ampia in un unico colpo d'occhio, con la possibilità di guardare nei filmati e i video in HD+ tutti i dettagli con la massima nitidezza". La tecnologia IPS, inoltre, rende la lettura del testo e la visualizzazione delle immagini chiara e luminosa, da qualsiasi angolazione.

Una batteria di lunga durata e una fotocamera essenziale

approfondimento

Migliori smartphone 2020: tutti i premi degli Eisa Awards

La batteria ha una capienza di 4.000 mAh che, stando a quanto dichiara Wiko, garantisce un'autonomia di due giorni con una carica completa. Nel software come sempre è presente la funzione "Simple Mode" per visualizzare solo le proprie app preferite e accedere in un'unica schermata, ad esempio, a rubrica, app di messaggistica, fotocamera. A proposito di foto, l'Y81 monta una fotocamera posteriore con sensore da 13MP e una anteriore con sensore da 5. Inclusa nel software la funzione GalleryGo che può essere utilizzata anche per liberare la memoria interna ed effettuare un backup illimitato dei propri scatti in alta qualità. Presente anche la funzione di sblocco con il riconoscimento del volto. Il sistema operativo installato a bordo è Android 10 Go Edition.

Disponibilità e prezzi



Nella confezione sono incluse una cover trasparente e un film protettivo per il display. Lo smartphone viene venduto in tre differenti colorazioni: blu, oro, verde ed è disponibile in Italia al prezzo di 109,99 euro.



Ecco i migliori smartphone del 2020, i premi degli Eisa Awards