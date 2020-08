Instagram lancia i QR Code in tutto il mondo

Su Instagram arriva la possibilità di creare dei QR code scansionabili tramite fotocamera. Dopo aver lanciato la funzione in Giappone lo scorso anno, ora Facebook ha iniziato a distribuirla anche nel resto del mondo. La novità è stata pensata soprattutto per le aziende, che potranno stampare i propri QR code e permettere alla clientela di trovare con facilità i loro account Instagram, per vedere gli orari di apertura, fare degli acquisiti o iniziare a seguire il profilo dell’attività.

Come creare un QR code su Instagram

Generare un QR code su Instagram non è complicato: basta accedere al menù delle opzioni e selezionare la voce corrispondente. Una volta creato il codice è possibile salvarlo sul proprio dispositivo o condividerlo con le altre persone. La nuova funzione andrà a sostituire i Nametags, gli “adesivi” personalizzati simili ai QR code che potevano essere scansionati solo utilizzando la fotocamera di Instagram. La scelta di passare da un sistema “chiuso” a uno “aperto” potrebbe essere legata, almeno in parte, alla pandemia di coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Per garantire la sicurezza dei propri clienti, molti ristoranti hanno sostituito i menù fisici con delle liste digitali, consultabili scansionando un apposito QR Code.

L’integrazione delle chat di Instagram e Messenger

Oltre ai QR code, sembra che presto arriveranno altre novità su Instagram. Una delle più importanti riguarda l’integrazione della chat dell’app con quella di Messenger, indice della volontà di Facebook di creare un’unica piattaforma di messaggistica all’interno del suo ecosistema. I primi test sono già iniziati, come hanno reso noto vari utenti che negli scorsi giorni hanno ricevuto un messaggio che li invitava ad aggiornare Instagram per accedere a “un nuovo modo di inviare messaggi”, caratterizzato da un “nuovo look colorato per le chat”, più emoji e la possibilità di “chattare con gli amici che usano Facebook”.