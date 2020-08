Huawei rinnova la gamma MateBook con 3 nuovi laptop

In una conferenza dedicata, il colosso cinese ha svelato il nuovo MateBook X 2020, con l’esclusivo touchpad pressure–sensitive, simile al trackpad Apple, e due varianti da 13 e 14 pollici con Ryzen 4000 H

Dopo aver lanciato Huawei GameCenter, una piattaforma ufficiale di gaming disponibile da inizio agosto in 33 Paesi in tutto il mondo, il colosso cinese ha rinnovato a sorpresa la sua gamma MateBook, svelando in una conferenza dedicata tre nuovi laptop: il nuovo MateBook X 2020, con l’esclusivo touchpad pressure–sensitive, simile al trackpad Apple, e due varianti da 13 e 14 pollici con Ryzen 4000 H.

Prezzi e disponibilità

Tutti e 3 i nuovi dispositivi sono già disponibili al preorder in Cina. Le loro consegne nel Paese inizieranno dal 24 agosto 2020.

MateBook X 2020 può essere acquisto in quattro diverse colorazioni, Interstellar Blue, Frost Silver, Green Mountain Daisy e Cherry Blossom Powder, a un prezzo di partenza di 7.999 renminbi, pari a circa 968 euro. I nuovi MateBook da 13 e 14 pollici con Ryzen 4000 H, disponibili in tre varianti cromatiche (Space Gray, Bright Moon Silver e Cherry Pink Gold), hanno, invece, un prezzo base rispettivamente di 4.599 renminbi, che corrispondo a circa 557 euro, e 4.999 renminbi, pari a circa 605 euro.

Le principali caratteristiche dei nuovi laptop Huawei

MateBook X 2020 è un ultrabook da 13 pollici che si basa su processori Intel Core di decima generazione (i5/i7-10510U).

Secondo quanto rivelato dai suoi sviluppatori, il laptop monta una batteria che promette fino a nove ore di autonomia in termini di riproduzione video locali e lavoro office. Uno dei suoi punti di forza, oltre alla portabilità (pesa un solo chilogrammo), è il nuovissimo display "floating full screen" con risoluzione di 3.000 x 2.000 pixel.

Tra le novità, sul pezzo forte della nuova generazione di MateBook troviamo un nuovo touchpad con sensibilità alla pressione e un sensore di impronte digitali “nascosto” sul pulsante di accensione.

I nuovi MateBook da 13 e da 14 pollici, invece, vantano processori di casa AMD di ultima generazione e montano Windows 10 Home Edition.