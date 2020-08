Xiaomi presenta ufficialmente Mi 10 Ultra: prezzi e caratteristiche

Il nuovo smartphone è stato presentato in occasione dei festeggiamenti del decimo compleanno dell’azienda cinese. Sarà disponibile in tre versioni diverse, ognuna dotata di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici

In occasione dei festeggiamenti del suo decimo compleanno, Xiaomi ha presentato Mi 10 Ultra, il suo nuovo smartphone. L’azienda cinese ha mostrato al pubblico tre versioni diverse del dispositivo, ognuna dotata di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Tra una variante e l’altra del dispositivo esistono delle differenze che non riguardano solo le prestazioni, ma anche l’estetica. Lo smartphone, infatti, è disponibile in una versione trasparente, una argentata con effetto specchio e una nero ceramica.