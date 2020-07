Xiaomi, ecco in Italia gli smartphone Redmi 9 e tanti nuovi prodotti

Con un evento online l’azienda cinese ha svelato le novità in serbo per il mercato italiano. Già sold out Mi Band 5. Ci sono anche tre nuovi monopattini elettrici

L’Ecosistema Xiaomi ha lanciato durante un evento online tutti i nuovi prodotti che arriveranno in Italia. Tra le novità non ci sono solo smartphone, ma anche dispositivi come smart band, scooter, auricolari e monitor. C’era grande attenzione sulla nuova famiglia di cellulari Redmi 9, ma il protagonista assoluto è stato il Mi Band 5 che – disponibile dalla mezzanotte del 16 luglio – è andato esaurito in poche ore, come comunicato da Xiaomi su Twitter.

I nuovi smartphone

Xiaomi ha fatto sbarcare in Italia i suoi nuovi smartphone Redmi 9A e 9C, insieme con Redmi 9, che però era già disponibile nel nostro paese in esclusiva con WindTre. Il top di gamma tra i tre è Redmi 9C, che monterà tripla fotocamera posteriore. Avrà 5.000 mAh di batteria e display da 6,53 pollici. Tra i nuovi dispositivi annunciati c'è anche il monitor curvo Mi Curved da 34 pollici con risoluzione WQHD 3440 x 1440 pixel (449,99 euro) ideato per il gaming.

Le altre proposte di Xiaomi

L’evento ha svelato anche il Mi Band 5. L’ “orologio” ha un display più grande, un sensore cardio più preciso e un nuovo sistema di ricarica magnetica. Può tracciare fino a undici attività sportive diverse e può monitorare sonno, livello di stress e ciclo mestruale. Al costo di 39,99 euro, è andato sold out e tornerà disponibile dal 20 di luglio. Allo stesso prezzo arrivano in Italia gli auricolari "true wireless" con design simile agli Apple AirPods con la cancellazione dei rumori di fondo e la carica garantita per 5 ore di uso continuativo. Ecco poi la Mi TV Stick, la nuova chiavetta per lo streaming video pensata per Android TV con cui Xiaomi sfida Amazon e la sua Fire Stick.

La mobilità elettrica

Infine, sono stati presentate le tre proposte per la mobilità elettrica che l’azienda cinese ha deciso di introdurre sul mercato italiano. Saranno disponibili negli store da fine luglio e si tratta di tre monopattini elettrici: Mi Electric Scooter Pro 2 (529,90 euro) e Mi Electric Scooter 1S (429,90 euro) e Mi Electric Scooter Essential (299,90 euro).