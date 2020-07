Dal Regno Unito una terapia digitale per alleviare disturbi del sonno

Aiuta a superare i disturbi del sonno, riduce l’utilizzo di sonniferi e diminuisce l’ansia e la depressione. Sono questi alcuni degli effetti associati da un nuovo studio condotto nel Regno Unito a Sleepio, un programma digitale che sarebbe risultato essere anche più efficace della terapia psicologica “classica”. Sviluppato dalla società Big Health, che lavora a stretto contatto con il sistema sanitario nazionale del Regno Unito, consiste in un trattamento digitale personalizzato di sei settimane contro l'insonnia, che si può seguire comodamente dallo smartphone. Come riporta il Guardian, Sleepio, testato su oltre 7mila pazienti in uno studio supervisionato dai medici e scienziati dell’Oxford academic health science network, avrebbe aiutato il 56% dei partecipanti a superare i disturbi del sonno.

Lo studio nel dettaglio

“L’esperimento è stato un grande successo. L'uso di Sleepio ha avuto un impatto significativo”, ha dichiarato Tracey Marriott, direttore dell'Oxford Academic Health Science Network. “Lo studio ha dimostrato che in media i pazienti prima di utilizzare il trattamento online di Sleepio dormivano 35,3 ore a settimana, mentre dopo averlo usato il dato è salito a una media di 41,2 ore settimanali. È un miglioramento medio del sonno di cinque ore e 51 minuti a settimana”, ha aggiunto l’esperto. Nello specifico, la terapia digitale di Sleepio oltre ad aumentare le ore di sonno, avrebbe aiutato i partecipanti al test a ridurre l’utilizzo di sonniferi e il numero di volte che si sono recati dal medico di famiglia o hanno dovuto prendersi una giornata di malattia dal lavoro. Avrebbe anche contribuito a ridurre l'ansia e la depressione, condizioni che spesso si celano dietro l'insonnia.

Quattro partecipanti su cinque, inoltre, hanno dichiarato che raccomanderebbero il programma ad altri pazienti affetti da disturbi del sonno.

"Soprattutto in questi tempi difficili e incerti, un buon sonno è cruciale per il benessere fisico e mentale e può ridurre significativamente i livelli di depressione e ansia tra bambini e adulti. Sleepio è un'ottima opzione online per coloro che lottano con l'insonnia”, ha commentato Claire Murdoch, direttrice della salute mentale del NHS England.