Estate 2020, viaggiando per l’Italia: la guida di TikTok

Sono soprattutto i creator di TikTok con i loro brevi e accattivanti video, a incuriosire e a dettare le tappe dei viaggi estivi del 2020, tra curiosità, tradizioni, leggende e panorami mozzafiato o piccoli dettagli da non lasciarsi sfuggire. Scorrendo i contenuti correlati all’hashtag #ImparaConTikTok, gli utenti hanno accesso a una vera propria mappa e guida interattiva, in costante aggiornamento, in grado di guidarli nei loro viaggi fuori porta o alla scoperta della Penisola.

Da luoghi misteriosi perfetti per gli avventurieri alle mete turistiche adatte a coloro in cerca di un località in cui rilassarli, la moltitudine di voci degli utenti ha dato vita sul social , popolare soprattutto tra i più giovani, a una bussola inedita, in grado di delineare un itinerario creativo che percorre tutta l’Italia.

La community di TikTok non ha rinunciato alle vacanze, seppur confinate all’interno dei confini nazionali. Al contrario, ha colto l’opportunità per scoprire le tradizioni della Penisola e per dare risalto anche ad angoli di paradiso talvolta sconosciuti perché al di fuori delle solite rotte turistiche.

TikTok: i creator travel maggiormente amati

Tra i creator travel di TikTok maggiormente amati dagli utenti c’è Giovanni Arena, tra i primi a portare il tema sul social. Tramite il suo account racconta alla community il suo viaggio on the road alla scoperta della Penisola: dal suggestivo Faro Voltiano di Como, fino alle Cinque Terre con i loro paesaggi mozzafiato, passando per alcune delle singolari Panchine Giganti delle Langhe piemontesi. Sono molto popolari anche i contenuti postati da @blogdiviaggi e Elisabetta @siwecantravel, perfetti per lasciarsi stupire a ogni tappa.

Quanto alle colonne sonore più utilizzate dagli utenti, che spesso privilegiano le parti strumentali o con poche strofe per lasciar “parlare” le immagini, troviamo Midnight City degli M83, utilizzato soprattutto come melodia per il tramonto toscano, Hold On di Moguai ft Cheat Codes, per il tour della Costiera Amalfitana, il remix di In The End di Mellen Gi e Tommee Profitt, perfetta per mostrare la spiaggia nella grotta a Palinuro (Campania) e Intro dei The xx, scelta per raccontare Lecce.