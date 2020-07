Google Messaggi si aggiorna: arrivano 5 nuove funzioni

Come annunciato dallo stesso colosso di Mountain View in un post pubblicato sul blog ufficiale, sull'app di messaggistica istantanea per dispositivi con sistema operativo Android debuttano diverse novità, pensate per rendere le conversazioni ancor più personali e espressive

Google Messaggi si aggiorna. Come annunciato dallo stesso colosso di Mountain View in un post pubblicato sul blog ufficiale, sull'app di messaggistica istantanea per dispositivi con sistema operativo Android debuttano cinque diverse funzioni, pensate per rendere le conversazioni ancor più personali e espressive. Le novità sono attualmente in fase di rilascio. Per provarle basta aggiornare l’app Messaggi all’ultima versione, disponibile direttamente sul Play Store.

Messaggi: 5 nuove funzioni

Ecco nel dettaglio tutte le novità in fase di rilascio su Google Messaggi:

• Reazioni rapide ai messaggi: gli utenti possono ora rispondere a un messaggio inviando una reazione rapida. Proprio come su Facebook Messenger, per inviare una reaction basta premere a lungo sul messaggio e selezionare un’espressione animata tra quelle disponibili (amore, risata, sorpresa, tristezza, rabbia e pollice in giù).

• Novità per Smart Reply: gli utenti che hanno attivato i suggerimenti di Smart Reply ora visualizzano gli adesivi automaticamente mentre scrivono un messaggio, senza doverli cercare all’interno dell’app. Gli adesivi suggeriti sono attualmente disponibili solo in lingua inglese.

• Possibilità di personalizzare le foto: su Google Messaggi debutta il nuovo editor multimediale che consente di creare disegni o di personalizzare rapidamente le proprie fotografie prima di condividerle all'interno della conversazione.

“Per iniziare, scatta una foto con la fotocamera in-app e aggiungi testo o disegna sull'immagine usando i pennelli prima di condividerli con amici e familiari”, precisano gli sviluppatori sul blog ufficiale di Big G.

• Pulsante dedicato messaggi vocali: ora è più semplice inviare un messaggio vocale, grazie ad un pulsante dedicato visibile nella parte inferiore destra dell'interfaccia utente.

• Videochiamate Duo integrate in messaggi: Google Duo è adesso integrato su Messaggi. “Toccando il pulsante di videochiamata nell'angolo in alto a destra dell'app, ora puoi avviare facilmente una videochiamata di Google Duo con la persona a cui stai scrivendo”, spiega Google.