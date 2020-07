Google, su Gmail approderanno Docs, Chat, Meet e Rooms

Inizialmente l’integrazione riguarderà esclusivamente gli utenti G Suite, anche se non è da escludere che in futuro la novità sarà rilasciata anche per l’utenza consumer

Docs, Chat, Meet e Rooms sbarcheranno presto su Gmail. La novità, annunciata dalla stesso colosso di Mountain View in un post pubblicato sul suo blog ufficiale, rientra in un piano più ampio di Big G determinata ad integrare il più possibile l'esperienza GSuite.

Nuovi pulsanti dedicati

Sulle versioni desktop e mobile di Gmail, come anticipato da Google in un video dedicato, compariranno nuovi pulsanti che consentiranno di accedere facilmente agli altri servizi di Big G: mail, Chat, Rooms, Meet. Gli utenti potranno anche consultare gli strumenti di Google Docs e tramite la web app potranno modificare dei documenti direttamente dal servizio di posta elettronica.

Le novità di Gmail verranno rese disponibili in anteprima per gli utenti di G Suite a partire da questa settimana e saranno rilasciate ufficialmente entro fine 2020.

Come riporta The Verge, Javier Soltero, che è arrivato a Google lo scorso novembre con la missione di “ripulire” i servizi di Big G, definisce la novità come uno "spazio di lavoro integrato" che dovrebbe rendere più facile per i lavoratori spostarsi tra queste diverse modalità di comunicazione.

Altre nuove funzioni

Tra le novità, Google ha intenzione di rilasciare su Gmail le seguenti funzioni:

• Si potrà inoltrare i messaggi della chat alla casella di posta

• Ricercare messaggi della chat direttamente da Gmail

• Funzione per fissare le room per renderle più facili da trovare

• Si potrà impostare lo stato su "Non Disturbare"

• Nuovi Avvisi "Fuori sede"

• Sarà possibile impedire ai partecipanti esclusi da una riunione di essere riammessi senza un invito

• Si potrà decidere chi può essere presente e inviare messaggi in una riunione

• Una nuova funzione consentirà di rispondere alle chiamate in Gmail in modalità picture-in-picture

• Si potrà a Google Meet da Google documenti