Samsung Galaxy Watch 3, nuove informazioni dai render ufficiali

Il leaker Evan Blass ha pubblicato sul suo account Twitter i render ufficiali dei nuovi Samsung Galaxy Watch 3, permettendo agli appassionati di tecnologia di ammirarne il design. Le immagini rappresentano sia il modello SM-R850 con diametro da 45mm, ghiera dentellata e schermo da 1,4 pollici, sia quello SM-R850 con cassa da 41mm e display da 1,2 pollici. Mentre il primo ha il cinturino nero e la ghiera argentata, il secondo è caratterizzato da una colorazione oro rosa (che Samsung dovrebbe chiamare Bronze). In entrambe le versioni, lo smartwatch avrà una scocca in acciaio inossidabile o in titanio, sarà resistente all’acqua sino a 5ATM e includerà la certificazione MIL-STD-810G. Non mancheranno, inoltre, il GPS integrato, il vetro Gorilla Glass DX e la ghiera rotante, non presente nelle ultime due generazioni di Watch Active. Gli smartwatch dovrebbe fare il loro debutto sul mercato nel mese di luglio.

Le caratteristiche tecniche dei Samsung Galaxy Watch 3

Oltre alle dimensioni della cassa e del display, le due varianti di Samsung Galaxy Watch 3 si differenzieranno per la ghiera (dentellata nella versione da 45mm e liscia in quella da 41mm) e per la batteria (rispettivamente da 340 mAh e 247 mAh). Per il resto, i due smartwatch potranno contare su 1GB di Ram, 8GB di memoria interna, cassa in acciaio o in titanio, GPS integrato, connettività LTE e resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità (certificazione IP68). Il sistema operativo sarà Tizen OS 5.5.

La nuova funzione dei Galaxy Watch Active 2

In Corea del Sud, Samsung ha da poco reso disponibile la nuova app Samsung Health Monitor con il monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ECG per Galaxy Watch Active 2. Il software è anche in grado di misurare la pressione arteriosa: per farlo è necessario inizialmente calibrare lo smartwatch utilizzando un tradizionale misuratore da braccio. Al termine di questa operazione, il sensore integrato sul device sarà in grado, rilevando il battito cardiaco, di dare indicazioni riguardo la pressione di chi lo indossa.