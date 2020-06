Kingdom Come: Deliverance gratis su Steam nel weekend

Da oggi, giovedì 18 giugno, fino a lunedì 22 giugno sarà possibile scaricare gratuitamente la versione Pc di Kingdom Come: Deliverance su Steam. Il free weekend rappresenta un modo per festeggiare il traguardo delle tre milioni di copie vendute, superato da poco dal gioco di ruolo medievale di Warhorse Studio (che per l’occasione ha anche svelato un nuovo logo). Per riscattare il gioco è sufficiente avere un account Steam. Una volta effettuato il download, il gioco resterà a disposizione nella libreria dell’utente senza limiti di tempo, proprio come avviene per i titoli gratuiti dell’Epic Games Store. Recentemente, la software house ceca ha rivelato di aver iniziato a lavorare a un nuovo progetto e di essere intenzionata portare il numero di sviluppatori presenti nella sua squadra a 180 entro il 2021.

Cos’è Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance è un gioco di ruolo open world ambientato in un medioevo realistico, dove non c’è spazio per draghi, mostri e magie. I giocatori sono chiamati a vestire i panni di Henry, il figlio di un semplice fabbro, e vivere la sua storia intrisa di vendetta e scontri all’ultimo sangue. La caratteristica principale del gioco è la presenza di vari elementi survival, piuttosto rari da trovare in un gdr. Il gameplay è a tratti un po’ grezzo e potrebbe non incontrare i gusti di tutti i giocatori, ma una volta presa la giusta confidenza col gioco è possibile vivere non poche soddisfazioni.

I giochi gratuiti sull’Epic Games Store

Fino alle 17:00 di oggi, i giocatori possono riscattare gratuitamente dall’Epic Games Store due giochi gratuiti: Samurai Shodown NeoGeo Collection e ARK Survival Evolved. Il primo è una raccolta contenente sette titoli tratti dall’omonima serie, tutti dotati di una modalità online. Il secondo è uno dei giochi di sopravvivenza più famosi degli ultimi anni. Nelle prossime ore saranno sostituiti da Pathway e The Escapist 2.