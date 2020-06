Epic Games Store, i giochi gratis di oggi 11 giugno

Nelle ultime settimane, l’Epic Games Store ha abituato i propri utenti a dei giochi gratuiti di alta qualità. Dopo perle come GTA V, Civilization VI e Borderlands The Handsome Collection, oggi, giovedì 11 giugno, arrivano sullo store virtuale Samurai Shodown NeoGeo Collection e ARK Survival Evolved. I due titoli sono stati da poco annunciati ufficialmente dall’Epic Games Store, che ha così confermato le voci di corridoio circolate negli ultimi giorni. Entrambi i giochi potranno essere scaricati gratuitamente dagli utenti fino alle 17:00 di giovedì 18 giugno, quando verranno sostituiti da Pathway e The Escapist 2.

Samurai Shodown NeoGeo Collection

Come suggerisce il nome, Samurai Shodown NeoGeo Collection, è una raccolta contenente sette giochi tratti dall’omonima serie, tutti dotati di una modalità online. Non mancano vari contenuti extra, come la colonna sonora completa e un museo ricco di bozzetti e di informazioni sulla creazione dei titoli. Ecco tutti i giochi presenti all’interno della raccolta:

• Samurai Shodown

• Samurai Shodown II

• Samurai Shodown III: Blades of Blood

• Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

• Samurai Shodown V

• Samurai Shodown V Special

• Samurai Shodown V Perfect

L’aspetto interessante della presenza di Samurai Shodown NeoGeo Collection è che finora il gioco non è ancora stato reso disponibile per nessun altra piattaforma. Il suo arrivo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, infatti, è atteso per il 28 luglio.

ARK Survival Evolved

Il secondo titolo gratuito è ARK Survival Evolved, uno dei giochi di sopravvivenza più famosi degli ultimi anni. Per sopravvivere su un’isola deserta popolata da dinosauri e altre creature preistoriche, l’essere umano controllato dal giocatore dovrà recuperare risorse e strumenti, costruire una casa da usare come rifugio, cacciare, tenersi pronto a fuggire all’occorrenza e collaborare con gli altri utenti. La versione del gioco scaricabile gratuitamente dall’Epic Games Store non include le numerose espansioni uscite nel corso degli anni.