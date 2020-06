Epic Games Store, svelati i giochi gratis da oggi 18 giugno

Fino alle 17.00 del 25 giugno, sullo store ufficiale della software house si potranno riscattare gratuitamente Pathway e The Escapists 2

Nelle ultime settimane, Epic Games Store ha abituato i propri utenti a dei giochi gratuiti di qualità. Dopo aver regalato le versioni per Pc di Shodown NeoGeo Collection e ARK Survival Evolved, disponibili al download gratuito fino alle 17:00 del 18 giugno, sullo store della software house partirà da oggi un’altra ondata di regali.

Al termine della promozione attualmente in corso e fino alle 17.00 del 25 giugno, su Epic Games Store si potranno riscattare gratuitamente Pathway e The Escapists 2.

Pathway: la trama del gioco

Pathway è un gioco di strategia, sviluppato da Robotality per PC. Ambientato in Africa del Nord negli anni della Seconda Guerra Mondiale, è incentrato non solo sui combattimenti, ma anche sull’esplorazione e sulla ricerca di tesori e misteri.

“Esplora uno strano ignoto con Pathway, un'avventura strategica ambientata nella grande landa selvaggia degli anni '30. Svela misteri occulti da tempo dimenticati, saccheggia antiche tombe e supera in astuzia i tuoi avversari in combattimenti tra squadre a turni!”, recita la descrizione del titolo.

The Escapists 2: i dettagli

The Escapists 2 disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Switch è un titolo strategico di simulazione sviluppato da Team17 e Mouldy Toof Studios pubblicato nel 2017.

“Rischia il tutto per tutto per evadere dalle prigioni più toste del mondo. Esplora le prigioni più grandi mai viste! Rispetta le regole della prigione, presentati agli appelli, adempi alle mansioni e segui una rigida routine mentre progetti la tua fuga per la libertà!”, spiegano gli sviluppatori nelle descrizione del titolo.

Epic Games Store, gli ultimi regali

Come anticipato precedentemente, gli utenti hanno ancora qualche ora di tempo per riscattare Shodown NeoGeo Collection e ARK Survival Evolved, disponibili al download gratuito sullo store digitale di Epic Games fino alle 17:00 di oggi.

Shodown NeoGeo Collection è una raccolta contenente sette giochi tratti dall’omonima serie, tutti dotati di una modalità online. ARK Survival Evolved, invece, è uno dei giochi di sopravvivenza più famosi degli ultimi anni.

Nelle prossime ore è atteso l’annuncio dei giochi che saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store dal prossimo 25 giugno.