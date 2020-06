Riconoscimento facciale, Microsoft non vende il software alla polizia

L’annuncio del colosso di Redmond arriva a un giorno di distanza dal dietrofront di Amazon, che vieterà per un anno l'uso delle sue tecnologie facciali da parte della polizia, in attesa che vengano varate leggi più severe sul loro utilizzo

“Abbiamo deciso che non venderemo la nostra tecnologia di riconoscimento facciale ai dipartimenti di polizia americani fino a quando non avremo una legge nazionale basata sui diritti umani che governerà questa tecnologia“. Lo ha dichiarato il presidente di Microsoft, Brad Smith, nel corso di una conferenza virtuale del Washington Post.

“Abbiamo bisogno del Congresso per agire, non solo delle società tecnologiche. Questo è l’unico modo in cui garantiremo di proteggere la vita delle persone”, ha aggiunto Smith.

La presa di posizione del colosso di Redmond è arrivata a un giorno di distanza dal dietrofront di Amazon. Il colosso di e-commerce ha annunciato che vieterà per un anno l'uso delle sue tecnologie per il riconoscimento facciale da parte della polizia, in attesa che vengano varate leggi più severe sul loro utilizzo.

Tecnologie con un margine di errore ancora troppo alto

Le decisioni dei giganti di Silicon Valley dimostrano il forte impatto che stanno avendo, anche nel settore della tecnologia, la morte di George Floyd e la successiva ripresa delle proteste del movimento Black Lives Matter. Oltre alla questione etica, il rifiuto dei colossi nel fornire i loro software di riconoscimento facciale alle forze dell’ordine deriverebbe anche dalla presenza di un margine di errore ancora troppo alto. Diversi studi di settore hanno dimostrato che gli algoritmi alla base di queste tecnologie talvolta fanno più fatica a riconoscere le persone di colore e le altre minoranze rispetto agli americani bianchi, rivelandosi non così affidabili.