Rainbow Six Siege si potrà giocare gratis dall'11 al 15 giugno

Lo sparatutto tattico in prima persona sarà disponibile per PS4, Xbox One e Pc per cinque giorni, con tutte le mappe e le modalità. In seguito, chi vorrà acquistarlo mantenendo i progressi di gioco acquisiti, potrà farlo usufruendo di alcuni sconti speciali dedicati al titolo stesso

Ubisoft ha deciso di riproporre un’iniziativa già presa in passato è che riguarda “Tom Clancy’s Rainbow Six Siege”, il celebre titolo di strategia pubblicato nel 2015 ma che ancora oggi riscuote un notevole apprezzamento da parte della community. Il titolo, dall’11 al 15 giugno, sarà giocabile in maniera totalmente gratuita con tutte le mappe e tutte le modalità disponibili, per PS4, Xbox One e Pc.

L’iniziativa di Ubisoft

Coloro che decideranno di approfittare del regalo di Ubisoft, potranno dunque scaricare gratis il gioco dai rispettivi store digitali e indossare i panni degli operatori di R6 per vivere le avventura di un videogioco dove adrenalina e tattica sono gli ingredienti base. Una volta terminato il periodo di prova gratuita della durata di 5 giorni, si potrà decidere anche di acquistarlo, mantenendo attivi i progressi di gioco già ottenuti. Tra l’altro, proprio per incentivarne l’acquisto, Ubisoft proporrà a tempo limitato sconti legati a Rainbow Six Siege che potranno arrivare fino al 70% del prezzo base comunemente proposto. Inoltre, come si legge proprio sul sito di Ubisoft, sarà possibile aggiungi uno sconto del 20% al proprio carrello virtuale se si deciderà di acquistare la Gold o la Ultimate Edition del titolo proprio durante il periodo di promozione.

Il gioco

Rainbow Six Siege, come detto, è un videogioco che propone momenti adrenalinici in cui le scelte sono molto importanti ai fini della vittoria. Si tratta di uno sparatutto tattico in soggettiva il cui obiettivo è eliminare i nemici, assalitori o difensori, in sfide multiplayer online. Ci sono cinque modalità di gioco: Nuova Recluta, Partita Veloce, Classificata, Non Classificata e Campo di Addestramento e le mappe sono scelte casualmente, così come gli obiettivi (ostaggio, bomba e presidio). Il giocatore può scegliere tra una vasta gamma di operatori e padroneggiare le loro abilità, differenti per ogni personaggio, guidando la propria squadra in scontri intensi ed elettrizzanti.