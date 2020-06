Destiny 2, Beyond Light è la nuova espansione

Bungie ha svelato le novità che attendono nei prossimi mesi i giocatori del suo sparatutto Destiny 2. In particolare, il team di sviluppo ha presentato l’espansione “Destiny 2: Beyond Light” (Oltre la Luce) e la nuova season, “La Stagione degli Arrivi”, già disponibile. Oltre a introdurre vari contenuti a livello di gameplay, i due “pacchetti” espanderanno ulteriormente la storia del gioco, svelando alcuni misteri e raccontando la storia delle navi piramidali. Il primo veicolo di questo tipo invaderà Io, una delle lune di Giove, durante la Stagione degli Arrivi e darà vita a una lunga catena di eventi che porterà alla prossima espansione, la cui uscita è prevista per il 22 settembre 2020 su Pc, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 39,99 euro.

Le novità che saranno introdotte nell’espansione “Oltre la Luce”

“Oltre la Luce” porterà i guardiani su Europa, il satellite ghiacciato di Giove. Qui non mancheranno nuove location da esplorare, tra cui il Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro. Per affrontare le nuove minacce presenti sulla luna, i giocatori potranno contare su un nuovo potere originato dall’Oscurità: la Stasi. Ogni sottoclasse di titani, stregoni e cacciatori lo utilizzerà in modo diverso, anche se per ora non sono disponibili maggiori dettagli a riguardo. L’espansione introdurrà anche una nuova incursione, che porterà i guardiani all’interno della Cripta di Pietrafonda, rimasta dormiente per decadi.

Le altre espansioni annunciate da Bungie

“Oltre la Luce” è solo la prima delle tre espansioni che accompagneranno i giocatori nei prossimi anni. Nel 2021 toccherà a “La Regina dei Sussuri”, mentre nel 2022 sarà “L’Eclissi” (nome provvisorio) a chiudere la cosiddetta “Era dell’Oscurità”. Le espansioni arriveranno anche sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, e ne sfrutteranno tutte le potenzialità, portando la risoluzione a 4K e il frame rate a 60 fotogrammi al secondo.