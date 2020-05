Google Stadia Pro, 5 nuovi giochi gratis in arrivo a inizio giugno

A partire dal primo giugno tutti i possessori di un abbonamento Pro potranno giocare gratuitamente a Get Packed, Panzer Dragoon, Little Nightmares, Power Rangers Battle for the Grid e Superhot

Stadia, la piattaforma di gioco di Google che consente di accedere ai videogiochi in streaming e senza l’utilizzo di alcuna console, ha svelato l’arrivo di cinque nuovi giochi gratis per i possessori dell’abbonamento Pro.

A partire dal primo giugno, il catalogo del servizio Stadia Pro si arricchirà dei seguenti titoli: Get Packed, Panzer Dragoon, Little Nightmares, Power Rangers Battle for the Grid e Superhot. La nuova tornata di titoli gratis, porterà a 17 il numero di giochi disponibili gratuitamente e in 4K per gli abbonati al servizio di Stadia.

La lista dei nuovi giochi gratis

Ecco l’elenco completo dei nuovi titoli in arrivo a giugno:

• Get Packed

• Panzer Dragoon

• Little Nightmares

• Power Rangers Battle for the Grid

• Superhot

Come annunciato dagli sviluppatori in una nota dedicata pubblicata sul blog ufficiale di Stadia, nella seconda metà del prossimo mese nel catalogo di giochi del servizio Pro debutterà un nuovo titolo gratis: The Elder Scrolls Online, che sarà disponibile a partire dal 16 giugno.

I nuovi titoli: dal party game Get Packed allo sparatutto Superhot

Tra i nuovi giochi in arrivo nella ludoteca virtuale degli iscritti a Stadia Pro c’è Get Packed, un divertente party game competitivo dove gli utenti sono chiamati a portare a termine delle spericolate missioni di trasloco, sfidando gli amici. L’offerta di titoli comprende anche Power Rangers Battle for the Grid, lo sparatutto indie Superhot, Panzer Dragoon Remake e Little Nightmares, un platform adventure a tinte noir sviluppato da Tarsier Studios. “Affronta l'oscurità e supera insidiose sfide in questa affascinante storia”, si legge nella descrizione del titolo.

Gli utenti hanno tempo fino al 3 giugno per poter usufruire della prova gratuita di due mesi di Stadia Pro. A partire da quel giorno, chi si iscriverà al servizio avrà a disposizione un solo mese di prova gratuita.