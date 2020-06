Command & Conquer Remastered è ora disponibile su Pc

Per l’occasione, Tiberian Dawn e Red Alert sono stati impreziositi con varie migliorie grafiche, come il supporto alla risoluzione 4K, un’interfaccia utente migliorata, una colonna sonora rimasterizzata

A 25 anni di distanza dalla nascita della serie Command & Conquer, Petroglyph riporta i fan nel passato con Command & Conquer Remastered Collection, una versione rimasterizzata dei primi capitoli, ovvero Tiberian Dawn e Red Alert, completi dei pacchetti di espansione Covert Ops, Counterstrike e The Aftermath. Per l’occasione, i due strategici in tempo reale sono stati impreziositi con varie migliorie grafiche, come il supporto alla risoluzione 4K, un’interfaccia utente migliorata e una colonna sonora rimasterizzata (composta da Frank Klepacki). I fan più nostalgici potranno comunque optare per lo stile grafico originale con una semplice pressione della barra spaziatrice, in modo da rendere il tuffo nel passato ancora più incisivo.

Una remastered realizzata con cura

“La nostra massima priorità durante lo sviluppo della Remastered Collection era quella di assicurarci che il cuore di Command & Conquer potesse essere sentito dal primo avvio del gioco“, ha dichiarato Jim Vessella, Lead Producer di Electronic Arts in un comunicato ufficiale. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i veterani di Westwood a Petroglyph per garantire che l’iconico gameplay rimanesse autentico, aggiungendo al contempo funzionalità chiave per un’esperienza moderna. Non potremmo essere più grati per il sostegno della comunità C&C durante questo viaggio, e in particolare per il feedback del nostro Community Council che è stato fondamentale nel dare vita a questo sodalizio.”

Le novità in termini di gameplay

Oltre a svecchiare la grafica di Tiberian Dawn e Red Alert, gli sviluppatori hanno anche introdotto alcune novità in termini di gameplay. In particolare è stata modernizzata l’esperienza multiplayer con l’aggiunta di giochi personalizzati, partite rapide 1v1, matchmaking basato su Elo, classifiche, replay ecc. Inoltre, Petroglyph ha scelto di rendere disponibili TiberianDawn.dll e RedAlert.dll e i loro corrispondenti codici sorgenti sotto licenza GPL versione 3.0, in modo da fornire alla community un potente supporto per le mod create appositamente per la Remastered Collection.