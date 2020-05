Fortnite, la skin di Borderlands torna a sorpresa nello store

Dopo il ritorno sullo store di Fortnite della skin più rara del Battle Royale, la leggendaria Recon Expert, Epic Games ha riservato un’altra sorpresa agli appassionati del titolo. All’alba dall’evento che segnerà ufficialmente la fine della Season 2, nel negozio digitale di Fortnite è approdato un’altro raro oggetto cosmetico: si tratta di Bundle Bandito Psycho, la skin di Borderlands.

Disponibile nel negozio per poco tempo

Proposta ai giocatori lo scorso settembre in occasione del lancio di Borderlands 3, che rientra nella serie di videogiochi in stile Action RPG e sparatutto in prima persona sviluppati da Gearbox Software, la skin inedita sarà disponibile nello store di Fortnite solo per qualche ora. Potrà essere acquistata al prezzo di 2000 V-buck, pari a circa 20 euro al cambio, fino le 00.59 di oggi, 29 maggio.

Il ritorno del Bandito Psycho nel negozio digitale del celebre Battle Royale è stato annunciato dalla stessa Epic Games in un Tweet dedicato postato sul profilo ufficiale del titolo. Acquistando l’oggetto cosmetico ispirato al mondo di Borderlands, gli utenti entrano in possesso sia della skin, che del dorso decorativo Clatrap e dei picconi/strumenti raccolta a tema.

Fortnite: le ultime novità

Tra le ultime novità, OnePlus e Epic Games hanno recentemente annunciato un aggiornamento per Fortnite, sviluppato dopo mesi di lavoro, che lo farà girare a 90fps sugli smartphone della serie OnePlus 8.

"OnePlus ed Epic Games hanno creato una delle migliori esperienze di Fortnite su mobile. La OnePlus 8 series offre un'esperienza di gioco fluida, ad altissimo frame rate, difficile da raggiungere anche dall'attuale generazione di console di gioco", ha dichiarato Pete Lau, Fondatore e CEO di OnePlus. "OnePlus crea i migliori dispositivi per il mobile gaming, grazie al nostro display leader di settore, prestazioni rapide e una user experience progettata pensando ai consumatori che si aspettano altissime performance”.