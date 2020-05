Fortnite e Recon Expert, nello store torna la skin più rara del gioco

A pochi giorni dall’evento che segnerà ufficialmente la fine della Stagione 2 di Fortnite, in programma questo sabato, nello store del titolo è tornata in vendita la skin più rara del Battle Royale targato Epic Games: la leggendaria Recon Expert.

Acquistabile da tutti i videogiocatori al prezzo di 1200 V-buck, che equivalgono all’incirca a dodici euro, la skin tanto amata dagli appassionati del gioco, dopo 922 giorni di assenza, torna a sorpresa disponibile con un dettaglio aggiuntivo: un cappello da soldatessa da sfoggiare nelle occasioni speciali, quali l’evento Doomsday.

Recon Expert: la skin più rara del gioco

I collezionisti che stavano aspettando di mettere le mani su questa rara skin hanno tempo fino alle ore 00:59 di oggi, giovedì 28 maggio 2020, per acquistarla.

Recon Expert, attesa da ben due anni dagli appassionati del titolo, ha debuttato su Fortnite durante l’inizio della prima stagione in assoluto del Battle Royale, per poi scomparire fino ad oggi. Le skin più rare sono quelle che tornano meno spesso nello store di Fortnite, a prescindere dalla loro bellezza. Recon Expert, che in italiano si può tradurre in “Esperto Ricognitore” è la più rara in assoluto, posseduta fino a qualche ora fa solo dagli utenti che si sono appassionati a Fortnite dalle prime settimane dal suo debutto sul mercato.

Fortnite: le ultime novità

Dopo il rilascio dell’ultimo aggiornamento, con il quale la software house si è limitata ad integrare alcuni file legati all’evento conclusivo della Season 2, i dataminer e i leaker del titolo hanno scovato nei file di gioco una nuova schermata di caricamento che ha come protagonista Mina, il misterioso capo dell’Agenzia, che osserva un’armatura. Osservando la schermata è possibile vedere un volto di donna riflesso nell’armatura, che sembra avere le sembianze della fidanzata di Mida, finora vista solo in una foto.

Il dettaglio potrebbe suggerisce il probabile debutto della fidanzata di Mida sul titolo, che potrebbe avvenire proprio in occasione di Doomsday.