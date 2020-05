Fortnite si aggiorna, le novità della patch 12.61

Fortnite si aggiorna. Al termine della consueta manutenzione, durante la quale i server sono stati momentaneamente offline, Epic Games ha finalmente reso disponibile l’update per il download del nuovo aggiornamento, disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme mobile: l’update 12.61, l’ultimo della Stagione 2. La Season 3 di Fortnite, il cui debutto è slittato di più di un mese a causa dell’emergenza coronavirus, inizierà ufficialmente il 4 giugno e probabilmente sarà ambientata nell’acqua. In attesa dell’annuncio ufficiale dei cambiamenti che verranno introdotti sul titolo con il lancio della nuova stagione del Battle Royale, ecco nel dettaglio le novità approdate sul titolo con la patch 16.61, che come prevedibile non include particolari novità o oggetti cosmetici.

Evento Doomsday: forse ci sarà anche la fidanzata di Mida

Con il nuovo update, la software house si è limitata ad integrare alcuni file per consentire agli utenti di partecipare all’evento che segnerà la fine della Stagione 2, Doomsday, in programma sabato 30 maggio.

I dataminer e leaker di Fortnite Capitolo 2, analizzando la nuova patch, hanno scovato nei file di gioco nuove skin ed emote (la Toosie Slide, basata su noto Drake) e una nuova schermata di caricamento, in cui Mida, il misterioso capo dell’Agenzia, osserva un’armatura. Ma non è questo il dettaglio più interessante: l’armatura custodita nell’Agenzia riflette un volto femminile che sembra essere quello della fidanzata di Mida, anche nota come l’Ingegnere. I dettagli della nuova schermata di caricamento sembrano dunque suggerire che l’amata di Mida potrebbe debuttare nell'evento conclusivo della Season 2. Bisognerà comunque attendere fino al 30 maggio per capire se i rumors sulla Stagione 3 e su Doomsday si riveleranno corretti.

Fortnite è il videogioco più redditizio presente sul mercato

Fortnite è attualmente il videogioco più redditizio presente sul mercato.

Secondo i dati consultabili sul sito MusicMagpie, che simula in tempo reale gli incassi di vari titoli del momento, in un solo minuto, Epic Games guadagna almeno tremila euro grazie al popolarissimo Battle Royale. Il secondo gradino del podio tra i titoli più redditizi è riservato a Dungeon Fighter Online, seguito da League of Legends: entrambi titoli free to play. Fuori dalla top 3 si trovano Crossfire, Anthem e Fifa 19.