Google, arriva il tema scuro sull’app di ricerca mobile iOS e Android

La dark mode è attualmente in distribuzione e sarà disponibile entro le prossime settimane su tutti i dispositivi con sistema operativo Android e iOS. Ecco come attivarla

Google ha finalmente iniziato il rilascio del tema scuro sull'app di ricerca mobile.

Dopo una lunga fase di test sulla versione beta della piattaforma, la dark mode è in distribuzione da oggi in tutto il mondo e sarà quindi disponibile entro le prossime settimane su tutti i dispositivi con sistema operativo Android e iOS.

L’unico requisito è quello di avere uno smartphone aggiornato almeno a iOS 12 o alla versione 10 di Android e aver installato l’ultima versione dell’app di ricerca del colosso di Mountain View. Importante per alleviare l’affaticamento della vista, il tema scuro debutta sulla piattaforma di ricerca mobile Google con un’interfaccia dedicata caratterizzata da sfondo, testi e pulsanti che si adeguano alla nuova modalità.

Come attivare il tema scuro sull’app mobile di Google

Una volta ricevuto l’aggiornamento, la modalità scura dovrebbe attivarsi automaticamente se la funzione è abilitata a livello di sistema. Se così non fosse, gli utenti possono attivarla o disattivarla manualmente direttamente dal tasto dedicato “Tema scuro” presente nel menu delle impostazioni dell’app mobile di ricerca Google. Selezionando è possibile scegliere una fra le tre opzioni disponibili: “Mai”, “Segui impostazioni di sistema” o “Sempre”.

WhatsApp Web, in arrivo il tema scuro: ecco come attivarlo con un semplice “trucco”

Per gli amanti della modalità scura e delle app di messaggistica c’è un’altra buona notizia. La dark mode, già disponibile sulle versioni iOS e Android di WhatsApp, potrebbe arrivare molto presto anche sull’interfaccia web. In attesa di un suo rilascio ufficiale, c’è un piccolo “trucco”, svelato negli scorsi giorni dagli esperti di WABetaInfo, un sito noto per questo genere di rivelazioni, che consente di provare in anteprima il tema scuro sulla versione Web. Ecco una rapida guida per abilitare la funzione in pochi e semplici passaggi, direttamente da WhatsApp Web:

• Fare clic con il tasto destro del mouse all'esterno della chat e selezionare la voce “Ispeziona”, che indirizza al codice della pagina

• Cercare la stringa body class = "web"tra l’elenco di voci presenti nel codice della pagina

• Selezionare e modificare la stringa, inserendo al posto di “web” la voce “web dark”

• Premere invio

• Chiudere la visualizzazione della pagina