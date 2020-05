Su Facebook arrivano gli avatar: cosa sono e come crearne uno

Simili alle Memoji di Apple, i nuovi personaggi virtuali possono essere utilizzati nei commenti o inviati agli amici su Messenger come adesivi. Ecco come creare il proprio clone digitale

Facebook si popola di avatar. Dopo il lancio negli Stati Uniti, anche in Italia sul social network del colosso di Menlo Park arriva la possibilità di creare personaggi virtuali che possono essere personalizzati a propria immagine e somiglianza. Simili alle Memoji di Apple, gli avatar possono essere utilizzati nei commenti di Facebook o inviati agli amici su Messenger come adesivi.

Come creare il proprio avatar

Per creare il proprio clone digitale personalizzato su Facebook, basta recarsi su Messenger o in un qualsiasi box commenti del feed del social e premere sulla voce dedicata all’inserimento degli sticker all’interno del campo di testo. Se la funzione Avatar è già attiva sul proprio account la nuova funzione sarà visibile tra le opzioni disponibili sull’icona a forma di faccina. Cliccando la voce dedicata alla creazione dell’avatar, gli utenti vengono indirizzati a una schermata che consente di creare il proprio clone digitale scegliendo tra un’ampia selezione di caratteristiche morfologiche il colore della pelle, la forma del viso e del corpo, il taglio degli occhi e il loro colore, il profilo delle sopracciglia, l’acconciatura, la forma della bocca e l’abbigliamento dell’avatar.

Una volta terminata la selezione delle caratteristiche, il proprio clone digitale viene salvato direttamente sul social network. Per utilizzarlo nei commenti o inviarlo agli amici su Messenger basta selezionale l’icona a forma di faccina e scegliere lo sticker personalizzato desiderato.

Facebook: le ultime novità

Tra le ultime novità approdate su Facebook c’è Messenger Rooms il nuovo servizio rilasciato a inizio del mese dal colosso di Menlo Park che permette fino a 50 utenti di partecipare alla stessa videochiamata da tutti i dispositivi, in modo gratuito e senza limiti di tempo. Per partecipare alla conversazione non è necessario essere iscritti al social network, ci si può unire alle videochiamata cliccando direttamente sul link di invito fornito dall’utente che ha creato la stanza virtuale. Messenger Rooms offre agli utenti la possibilità di utilizzare gli stessi filtri e giochi disponibili nelle videochiamate di Messenger. Per creare una stanza virtuale basta cliccare il tasto dedicato presente in cima al feed delle notizie, sia da desktop che da mobile.