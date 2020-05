Fortnite, come ottenere 30 V-Buck gratis in Salva il Mondo

Secondo alcune voci di corridoio, non dovrebbe mancare molto al prossimo aggiornamento di Fortnite (il 12.60). In attesa di conferme ufficiali da parte di Epic Games, i giocatori potrebbero iniziare a mettere da parte un po’ di V-Buck per acquistare il nuovo Pass Battaglia. Esistono vari modi per mettere le mani sulla valuta utilizzata all’interno del gioco, tra cui completare le missioni presenti all’interno della modalità Salva il Mondo. L’Incarico Giornaliero di oggi, sabato 16 maggio, è piuttosto semplice da portare a termine e permette di ottenere 30 V-Buck.

Come completare l’Incarico Giornaliero a Tavolaccia

La missione è ambientata a Tavolaccia, la seconda area della mappa di gioco di Salva il Mondo, e chiede di recuperare dei dati a Città autunnale. Epic Games consiglia solamente ai giocatori con un livello Casa Base pari almeno a 19 di affrontare questo incarico. Le ricompense previste sono 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia e Oro Stagionale. I giocatori che non sono ancora riusciti a raggiungere Tavolaccia possono comunque affrontare la missione chiedendo aiuto a un amico più avanti nel gioco e unendosi a lui in una lobby privata.

Il successo di Fortnite sui dispositivi mobile

Nell’arco di poco più di due anni, la versione per dispositivi mobile di Fortnite ha superato quota un miliardo di dollari di ricavi su Apple Store e Google Play Store. A renderlo noto è la società di analisi di mercato Sensor Tower, che ha da poco stilato un report dettagliato sul popolare Battle Royale di Epic Games. Gli esperti spiegano che dietro a questo successo si nascondono vari fattori, alcuni dei quali piuttosto recenti, come la pandemia di Covid-19 che ha costretto moltissime persone a non uscire di casa e il ritorno dell’app di Fortnite sul Play Store di Google. Anche il tour Astronomical del rapper Travis Scott, che ha coinvolto 28 milioni di utenti, ha contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.