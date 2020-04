Google dedica un doodle alla Giornata della Terra 2020

Il doodle di oggi, mercoledì 22 aprile, è dedicato alla Giornata della Terra, la ricorrenza Istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente. In occasione del cinquantesimo anniversario dell’evento, Google ha scelto di concentrarsi su degli insetti essenziali per il pianeta e la sua biodiversità: le api. Trasportando il polline da un fiore all’altro, infatti, questi piccoli animali permettono alle piante di riprodursi e di prosperare. Purtroppo i cambiamenti climatici e l’impatto dell’uomo sull’ambiente stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di questi imenotteri, il cui numero è fortemente diminuito negli ultimi anni.

Le caratteristiche del doodle

Nel nuovo doodle interattivo, realizzato in collaborazione con l’organizzazione non profit The Honeybee Conservancy, gli utenti possono aiutare una simpatica ape a impollinare i vari fiori presenti sullo schermo. Per farlo è sufficiente spostare l’insetto da una pianta all’altra e raccogliere il polline. Nel corso del gioco si sbloccano varie curiosità sulle api, che possono essere condivise su Facebook e Twitter o inviate per email agli amici per contribuire a diffondere una corretta informazione su questi imenotteri, la cui impollinazione è indispensabile per due terzi dei raccolti del mondo, e sull’importanza della loro salvaguardia.

I doodle dedicati all’emergenza sanitaria

Nelle ultime settimane, Google ha dedicato alcuni doodle all’emergenza coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24). Il 20 marzo, il colosso di Mountain View ha sottolineato l’importanza di una corretta igiene delle mani, dando spazio nel suo logo a Ignaz Semmelweis, il medico ungherese che per primo propose questa pratica. Il 4 aprile, invece, Big G ha invitato tutti gli utenti a restare a casa e a rispettare il distanziamento sociale e le misure restrittive introdotte dai governi. Il doodle ha anche inaugurato i “Coronavirus tips”, i suggerimenti per combattere la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. Infine, il 18 aprile Google ha utilizzato la propria homepage per ringraziare tutti i lavoratori che in questo periodo difficile sono in prima linea per far fronte alla pandemia.