Ogni anno il 22 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per sensibilizzare alla salvaguardia dell'ambiente, è giunta alla sua cinquantesima edizione che ha quest'anno come focus principale il cambiamento climatico. Per l'occasione, ecco la storia e le origini di questo evento e tutte le iniziative in programma.

Storia e origini della Giornata

Il 22 aprile del 1970 circa 20 milioni di americani scesero in strada, nei campus universitari e nelle piazze per richiamare le istituzioni ad affrontare il tema ambientale e ad inserirlo tra le priorità dell'agenda politica. I movimenti di quell'anno segnarono l'inizio di un evento che sarebbe stato istituzionalizzato e quindi celebrato ogni anno in quella data, per celebrare la bellezza della Terra e sensibilizzare alla salvaguardia dell'ambiente. La Giornata della Terra 2020 arriva in un momento molto difficile per il pianeta, ora alle prese con la pandemia di Coronavirus, ma che già all'inizio dell'anno era stato messo a dura prova dagli incendi in Australia e dall'invasione di locuste in Kenya.

Il progetto di Treedom

In occasione della Giornata sono tante le iniziative e le campagne in programma. Tra queste il progetto portato avanti da Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza e di seguire online il percorso di crescita. L'obiettivo della campagna, secondo quanto si legge sul portale di Treedom, è dare vita a una grande foresta grazie al contributo di quante più persone possibili. L'idea alla base dell'iniziativa è che "ogni cambiamento è fatto di singole azioni". Già dal 15 aprile è onilne il video prodotto da Treedom per promuovere la campagna e ogni mille visualizzazioni l'organizzazione pianterà un albero.



La maratona del mondo scientifico

Il 22 aprile è in programma una maratona in live streaming dal titolo "Cosa ci dice la Terra", organizzata da National Geographic e di cui Sky TG24 è media partner. Nella diretta si farà il punto sulla situazione che il Pianeta sta vivendo in questo momento e si valuteranno i problemi e le soluzioni che saranno rilevanti da ora al 2030. Da Marco Cattaneo e Susan Goldberg, rispettivamente direttori delle edizioni italiana e internazionale del mensile National Geographic, allo scrittore Erri De Luca e l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio, tanti saranno gli ospiti e gli interventi, non solo provenienti dal mondo della scienza. L'evento streaming sarà arricchito anche da un concerto offerto dalla World Youth Orchestra, ensemble formato da giovani musicisti di tutto il mondo, fondata nel 2011.



La programmazione su Sky

Ricca anche la programmazione Sky per quanto riguarda film e documentari a tema. Durante la settimana della Terra, che va dal 20 al 26 aprile – su Sky Arte, Sky Cinema, National Geographic, Discovery Science, laF e i canali per bambini DeA Junior e Cartoon Network saranno trasmessi programmi selezionati, disponibili anche on demand. Tra i titoli in evidenza il docufilm "Antropocene - L'epoca umana" su Sky Arte il 22 aprile dalle 21.15 e la prima tv del film "La Donna Elettrica" su Sky Cinema (mercoledì 22 aprile, alle 21.15 su Sky Cinema Due). Anche Sky TG24 celebrerà la Giornata mondiale della Terra approfondendo durante tutta la giornata del 22 il rapporto tra l'ambiente e la pandemia, analizzando come a come il coronavirus potrebbe modificare gli stili di vita e il rapporto con la Terra.