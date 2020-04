“A tutti coloro che stanno aiutando durante l’emergenza coronavirus. Grazie”. È con questa frase che si apre l’homepage di Google in diversi Stati del mondo. Il doodle di oggi, sabato 18 aprile, è una dedica a tutti i lavoratori che in questo difficile periodo sono in prima linea per far fronte alla pandemia e per garantire i servizi essenziali (AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Il doodle per ringraziare

Per l’occasione, nel doodle animato del giorno, le “o” della parola Google sono moltiplicate e ciascuna rappresenta un diverso lavoratore fondamentale in quest’emergenza: si va dai medici ai vigili del fuoco, dagli autisti di autobus agli operatori ecologici, dai cuochi agli insegnanti (FOTO SIMBOLO - LE TAPPE - LE GRAFICHE).

Il messaggio di Google

“Mentre Covid-19 continua a incidere sulle comunità di tutto il mondo - scrive nella sua pagina di spiegazione del Doodle il colosso di Mountain View -, le persone si stanno unendo per aiutarsi a vicenda ora più che mai. Stiamo lanciando una serie Doodle per riconoscere e onorare molti di coloro che sono in prima linea. Oggi vorremmo dire: A coloro che stanno aiutando durante l’emergenza coronavirus. Grazie”.