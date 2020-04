"Harry Potter at Home", un nuovo sito web dedicato ai più piccoli

Un portale dedicato ai più piccoli, ai loro genitori e magari anche gli insegnati in questo periodo di permanenza forzata in casa e lezioni scolastiche gestite da remoto. Ma anche ai fan, più grandi, nonostante tutto affascinati dalle avventure di Harry Potter. “Genitori, insegnanti e tutori che lavorano per far divertire e coinvolgere i bambini in questo periodo potrebbero aver bisogno di un po’ di magia, quindi sono lieta di lanciare harrypotterathome.com”. Con queste parole, apparse sul suo profilo personale di Twitter, J.K Rowling, la scrittrice che ha dato vita al celebre maghetto, ha dato l’annuncio ufficiale del lancio di questo curioso portale web.

Uno strumento educativo

Il sito si propone, dunque, anche come uno strumento educativo a disposizione degli insegnanti, costretti a condurre le lezioni online e ai genitori che in molti casi hanno dovuto inventarsi, per far trascorrere il tempo in maniera proficua ed interessante ai propri figli, vista la chiusura delle scuole. Il portale può dare degli spunti, dato che comprende articoli, video, puzzle e una versione in audiolibro di “Harry Potter e la pietra filosofale”, disponibile in diverse lingue e in modo del tutto gratuito. “Per oltre vent'anni, Hogwarts ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani: nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete", ha poi aggiunto la scrittrice britannica.

Un altro portale per aspiranti maghi

Non è questa però l’unica novità a tema Harry Potter. E’ nato qualche tempo anche un altro sito, dove poter coltivare le proprie abilità magiche online. Il tutto grazie a "Hogwarts Is Here", una piattaforma web pensata per tutti gli aspiranti maghi e lanciata da alcuni fan della saga. L’idea, infatti, è nata da un gruppo di appassionati del mago con gli occhiali che ha dato vita a questa piattaforma social, dove migliaia di esperti di magia e aspiranti tali possono incontrarsi e mostrare le proprie abilità. Ciascun utente può immergersi direttamente nella situazione, creando un personaggio virtuale con cui entrare ad Hogwarts e nell'universo di Harry Potter. Come? Iscrivendosi a veri e propri corsi online, guadagnando punti, incontrando nuovi amici, imparando trucchi e molto altro ancora.