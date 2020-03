La scuola di magia di Harry Potter è online. QUIZ

In cerca di un nuovo hobby per trascorrere queste settimane di reclusione, dovute all’emergenza coronavirus? Indossate sulla testa un cilindro e datevi alla magia. Saranno i professori della scuola di Hogwarts ad istruirvi. GIOCA CON NOI E RISPONDI AL QUIZ

di Floriana Ferrando

Coltivare le proprie abilità magiche online. È possibile grazie a Hogwarts Is Here, una piattaforma pensata per tutti gli aspiranti maghi e lanciata dai fan di Harry Potter. Il sito è nato qualche tempo fa, ma quale miglior occasione dell’emergenza Coronavirus, che ci costringe tanto tempo in casa, per rispolverare la bacchetta magica?

Benvenuti a Hogwarts Is Here

Creato dai fan, per i fan. Un gruppo di appassionati della saga cinematografica ispirata ai romanzi di J.K. Rowling ha dato vita a una piattaforma social per maghi 2.0, dove migliaia di esperti di magia e aspiranti tali possono incontrarsi. Hogwarts Is Here offre un'esperienza straordinaria (magica, anzi) a chiunque desideri prenderne parte: ognuno è chiamato a creare un personaggio ideale e immergersi con esso a Hogwarts e nell'universo di Harry Potter, iscrivendosi a veri e propri corsi online, guadagnando punti, incontrando nuovi amici, imparando trucchi e molto altro ancora.

A scuola di magia con Harry Potter

I creatori della piattaforma Keith D. Cardin e Kimmi Cranes ci tengono a precisare che Hogwarts Is Here non ha nulla a che fare con Warner Bros. Entertainment o con la Rowling. Dunque, sia chiaro: non ci sarà alcuna possibilità di sedere al banco vicino a Daniel Radcliffe o a Emma Watson, alias Harry ed Hermione Tuttavia, c’è un bel da fare a Hogwarts Is Here. Ad ognuno il suo corso: Astronomia, Incantesimi, Erbologia, Storia della Magia, Pozioni, Trasfigurazione, Difesa contro le Arti Oscure e molto altro, alla scopo di diventare un mago con tutte le carte in regola.

La magia si fa social

La proposta di Hogwarts Is Here si pone a metà strada fra la didattica a distanza e un gioco di ruolo. Durante i corsi online vengono assegnati agli apprendisti della bacchetta compiti, quiz, test, ricerche, con la possibilità di diventare Caposcuola di Hogwarts, proprio come si vede nei film della saga cinematografica. Dall’altra parte, la piattaforma ha il sapore del gioco di ruolo e consente di coltivare anche l’aspetto social della scuola 2.0: attraverso il portale è possibile unirsi ad altri partecipanti per giocare una partita di quidditch, chiacchierare nelle sale comuni della Casa o fare una gita a Hogsmeade.

RISPONDI AL QUIZ: Conosci le battute della saga di Harry Potter?

(se non visualizzi il contenuto interattivo CLICCA QUI)