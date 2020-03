Per far fronte al sovraccarico che le infrastrutture di Internet stanno affrontando in un momento di emergenza sanitaria in cui la maggior parte dei cittadini europei, per contrastare la diffusione del coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA), è confinata nelle proprie abitazioni, YouTube, sulla scia delle scelte adottate da altri colossi del settore e a seguito dell’appello da parte della Commissione Europea, ha deciso di sospendere temporaneamente l'alta definizione dello streaming in Europa, abbassando la qualità al livello standard per alleggerire il carico dei dati che viaggia sulle reti Internet.

La decisione è stata annunciata direttamente da Google, azienda proprietaria della popolare piattaforma che consente la condivisione in rete di contenuti multimediali, e dal commissario europeo per il Digitale, Thierry Breton.

L’annuncio di YouTube

"Ci impegniamo a trasferire temporaneamente tutto il traffico sulle reti europee alla definizione standard in modo predefinito e continueremo a lavorare con i governi degli Stati membri e gli operatori di rete per ridurre al minimo lo stress sul sistema, offrendo al contempo una buona esperienza agli utenti", ha spiegato un portavoce di Google, sottolineando che, dall'inizio della diffusione del virus, YouTube ha registrato "solo alcuni picchi di utilizzo".

Positiva la reazione di Bruxelles. Il commissario europeo per il Mercato interno Breton ha elogiato la scelta dell’azienda: ”Apprezzo la forte responsabilità dimostrata da Pichai e Wojcicki”.

Anche Netflix abbassa la definizione di video e film

Nei giorni scorsi Breton, in un incontro con il Ceo di Netflix, Reed Hastings, ha ribadito l’importanza dell’adozione di nuove misure in grado di limitare la congestione delle reti Internet, a fronte del sovraccarico dovuto all’alto numero di cittadini europei in isolamento. La piattaforma streaming ha prontamente risposto all’invito di Bruxelles, ricucendo la qualità delle sue trasmissioni in Europa.

“Riteniamo che abbassare il bitrate ridurrà il traffico Netflix sulle reti europee di circa il 25% garantendo al contempo una buona qualità del servizio per i nostri utenti", ha scritto l’azienda in una nota diffusa dalla Commissione Europea.