Per aiutare l’Italia ad affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus Sars-CoV-2 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) anche Apple, come altri colossi del settore, scenderà in campo per fornire un aiuto concreto ai volontari e agli operatori sanitari che sono in prima linea nella lotta contro Covid-19. Il colosso di Cupertino, come si legge in una nota diffusa dalla stessa società, intende stanziare una donazione "significativa" alla Protezione civile italiana.

L’annuncio di Apple

“Da oltre 35 anni l'Italia rappresenta una casa per Apple. Teniamo molto ai nostri clienti, ai colleghi e ai partner italiani; abbiamo costruito legami solidi, che diventano ancora più forti quando siamo uniti dall'obiettivo comune di proteggere la salute delle nostre comunità”, ha dichiarato il colosso di Cupertino. “Con questo spirito di unità, Apple farà una significativa donazione alla Protezione Civile per garantire che soccorritori in prima linea, i volontari e gli operatori sanitari abbiano le risorse per proteggere la loro salute, contribuendo al tempo stesso alla risposta dell’Italia al Covid-19. Siamo loro grati per l'altruismo e il coraggio che dimostrano ogni giorno".

Apple: chiusi tutti i negozi fuori dalla Cina

Per cercare di arginare la diffusione del coronavirus, dopo gli store italiani, negli scorsi giorni Apple ha provveduto a chiudere tutti i suoi negozi nel mondo fino al 27 marzo. Rimangono aperti solo i 42 store in Cina, che hanno ripreso le attività negli scorsi giorni, dopo un periodo di chiusura. La decisione dell’azienda è stata comunicata in un post su Twitter dal Ceo Tim Cook insieme alla volontà di donare 15 milioni per contribuire alla lotta contro Covid-19 a livello internazionale.

“Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19. Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la guarigione in tutto il mondo”, ha dichiarato Cook sul social network.