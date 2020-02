Coronavirus, GDC 2020: anche Microsoft rinuncia all'evento

La lista dei grandi nomi che hanno deciso di rinunciare alla Game Developer Conference (GDC) 2020, la conferenza degli sviluppatori di videogiochi in programma a San Francisco dal 16 al 20 marzo, si allunga: dopo Facebook e Sony, anche Square Enix, Capcom, CD Projekt Red, Kojima Productions, Microsoft, Epic Games e Unity hanno deciso di ritirare la propria partecipazione a causa dei timori legati all’epidemia di coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24). Assenze indubbiamente importanti, che potrebbero portare gli organizzatori ad annullare l’evento. Si tratta di uno scenario plausibile, soprattutto considerando che altri appuntamenti, tra cui il Mobile World Congress di Barcellona e la conferenza F8 di Facebook, sono stati cancellati per lo stesso motivo. Comprensibilmente, i colossi della tecnologia preferiscono evitare di mettere a rischio la sicurezza dei propri dipendenti, dei partecipanti alla Game Developer Conference e dei loro partner commerciali.

Le aziende che rinunceranno alla GDC 2020

Microsoft, Epic Games e Unity sono state le ultime aziende a rinunciare alla GDC 2020 e hanno reso nota la propria decisione tramite dei comunicati ufficiali pubblicati sui rispettivi portali e su Twitter. Le rassicurazioni degli organizzatori, arrivate in seguito alla decisione di Sony e Facebook di rinunciare all’evento, non sono dunque bastate a calmare le acque. Electronic Arts ha reso noto che oltre alla GDC salterà anche altri eventi, senza però specificare quali. Kojima Productions ha annullato sia la sessione del 16 marzo, tenuta da Eric Johnson, sia quella del 19 marzo, a cui avrebbe dovuto prendere parte Hideo Kojima, il “papà” di capolavori osannati dalla critica come Metal Gear Solid, Zone of the Enders e Death Stranding. Un altro appuntamento a rischio è PAX East: infatti, negli ultimi giorni Square Enix, Capcom e CD Projekt Red hanno ritirato la propria partecipazione alla kermesse. Le eventuali novità preparate dalle aziende in vista di questi eventi potrebbero essere presentate nel corso di alcune conferenze online.