Si sa, i videogiochi hanno spesso dei prezzi elevati, soprattutto quando sono usciti da poco. Per fortuna gli stratagemmi per risparmiare non mancano e basta fare un po’ di attenzione per trovare delle offerte vantaggiose su Steam, sul PlayStation Store o sull’Epic Games Store. Inoltre, ogni mese escono una serie di giochi gratis che è possibile recuperare. Di solito si tratta di titoli non proprio nuovissimi, ma comunque di buona qualità e meritevoli di essere scaricati per la prima volta o rigiocati. È questo il caso di “Darksiders Warmastered Edition”, “Darksiders 2 Deathinitive Edition” e “Steep”, i tre giochi che l’Epic Games Store ha deciso di rendere disponibili gratuitamente fino alle 17:00 del nove gennaio 2020.

I giochi gratis sull’Epic Games Store

I primi due titoli della serie “Darksiders” sono due giochi d’azione in terza persona che mettono i giocatori nei panni di due dei quattro cavalieri dell’apocalisse, ossia Guerra e Morte. Steep, invece, è un simulatore di sport invernali piuttosto completo, che offre la possibilità di dedicarsi a un buon numero di attività in un ambiente open world, tra cui lo sci e il parapendio sulle Alpi. Acquistando una serie di DLC è possibile espandere ulteriormente il gioco con nuove mappe ed eventi.

PlayStation Plus, i titoli gratis di gennaio

Nel corso del mese tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus potranno mettere le mani su “Uncharted: The Nathan Drake Collection”, una raccolta che comprende le tre avventure di Nathan Drake uscite su PlayStation 3, e “Goat Simulator”, un bizzarro simulatore che mette i giocatori nei panni di una capra liberamente controllabile in un ambiente open world. I giochi saranno disponibili dal 7 gennaio. Fino ad allora si potranno ancora recuperare i titoli gratuiti di dicembre 2019, ossia “Titanfall 2” e “Monster Energy Supercross – The Official Videogame”.

Cosa propone Google Stadia

Anche Google Stadia mette a disposizione di tutti i possessori di un abbonamento Pro due giochi gratuiti: “Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration” e “Thumper”. L’avventura di Lara Croft, creata da Crystal Dynamics e Square Enix, e lo psichedelico rythm game di Drool, sono disponibili sulla piattaforma del colosso di Mountain View dal primo gennaio.

Le dritte per i fan di Xbox One

I Games with Gold di gennaio 2020 comprendono ben quattro giochi gratuiti, che saranno distribuiti nel corso del mese. Fin da ora sono già disponibili Styx Shards of Darkness (scaricabile fino al 31 gennaio) e la versione per Xbox 360 di Tekken 6 (giocabile anche su Xbox One). Quest’ultima però sarà disponibile sono fino al 15 gennaio. Il giorno successivo il catalogo si arricchirà con altri due giochi: Batman The Telltale Series (disponibile fino al 15 febbraio) e LEGO Star Wars II La Trilogia Originale (disponibile fino al 31 gennaio).